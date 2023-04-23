Кейт Миддлтон опубликовала новые фото принца Луи по случаю его дня рождения

Снимки принца делала не Кейт, как это было раньше, а близкий к королевской семье фотограф Милли Пилкингтон

Related video

23 апреля самому младшему сыну принца и принцессы Уэльских, Луи, исполняется пять лет. Накануне этого дня Кейт Миддлтон опубликовала на официальной странице в соцсети две новые фотографии именинника. В отличие от предыдущих лет, в этот раз снимки делала не Кэтрин, а фотограф Милли Пилкингтон.

Кадры полностью отображают веселый нрав маленького принца. На снимках он изображен сидящим в садовой тачке с сорняками, которую толкает улыбающаяся Кейт. Мальчик – синих шортах и клетчатой рубашке под ярко-синим свитером с жаккардовым узором. Он одет для игры на свежем воздухе в саду дома его семьи в Виндзоре.

Принц Луи с матерью позируют Милли Пилкингтон Фото: princeandprincessofwales/instagram

Снимки Милли сделала на прошлой неделе в Виндзоре. Пилкингтон имеет давние отношения с принцем и принцессой Уэльскими. Она снимала их свадьбу в 2011-м, а также известна потрясающими портретами младенцев и детей.

6 мая Луи, который является четвертым в линии престолонаследования, появится со старшими братом и сестрой на коронационном шествии своего деда Карла III от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца.

"Он вдруг так вырос, и у него впереди большой год", – поделился с журналистами инсайдер.

Принцу Луи исполнилось пять лет Фото: princeandprincessofwales/instagram

Мальчик появился на публике, дебютировав в шествии Trooping the Colour по случаю Платинового юбилея его прабабушки Елизаветы II в июне прошлого года. Малыш стал звездой, поскольку его непосредственность покорила британцев и СМИ. Фотографии с его смешными гримасами разлетелись по всему миру.

В последний раз он был вместе со всей семьей на пасхальной воскресной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре в начале этого месяца

По словам близких к королевской семье людей, Луи – самый любимый внук короля. У них особенные отношения, что демонстрируют редкие общие фото монарха и мальчика.

Принц Луи Артур Чарльз родился в 11:01 23 апреля 2018 года. Сейчас он вместе с родителями, братом Джорджем и сестрой Шарлоттой живет в коттедже Аделаида в Виндзоре и посещает школу Ламбрук.

Несмотря на слухи о том, что они планируют переехать в гораздо более величественную Королевскую ложу, когда ее освободит герцог Йоркский, принц, принцесса и их дети очень комфортно чувствуют себя в доме с четырьмя спальнями, который может похвастаться обширными садами в самом сердце Виндзора.

Мальчик растет таким же спортивным, как его родители, и любит регби. После школа малыш с удовольствием прыгает на батуте, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию.

Ранее Фокус писал, что поведение принца Луи на публике во время Платинового юбилея чуть не поставило под угрозу его присутствие на коронации.