Кейт Миддлтон нарушила традицию. Что не так с новыми фото принца Луи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон заказали новые фото сына профессиональному фотографу.

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23 апреля были представлены новые фото младшего ребенка принца и принцессы Уэльских, принца Луи, по случаю его пятилетия. Поклонники королевской семьи активно обсуждают кадры до сих пор, поскольку Кейт Миддлтон в этот раз отступила от своей традиции, пишет Hello.

Во-первых, на снимке видна и мать мальчика, а во-вторых, впервые после рождения Луи Кэтрин не сама делала фотографию своего ребенка.

Ранее герцогиня Кембриджская и Корнуолльская лично снимала дочь и сыновей для новых портретов в дни их рождения. Сейчас же будущие король и королева воспользовались услугами давнего фотографа их семьи Милли Пилкингтон, известной своими портретами новорожденных и более старших детей. Она также снимала свадьбу Уильяма и Кейт в 2011-м.

Милли фотографировала принца и его мать на территории коттеджа Аделаида в Виндзоре, где живет принц Уильям со своей семьей с прошлого года. Ребенок сидит в садовой тележке с сорняками и улыбается матери.

К его первому дню рождения Уильям и Кейт выпустили три фотографии, сделанные принцессой в их доме в Норфолке. На снимках с его второго дня рождения был изображен дерзкий малыш с краской, покрывающей его руки, а затем и лицо, и одетый в синюю клетчатую рубашку. На фото к третьему дню рождения мальчик позировал, одетый во все синее и на велосипеде.

В прошлом году принц и принцесса поделились прекрасными снимками Луи на пляже, одетого в бело-голубую клетчатую рубашку и серый джемпер, украшенный красными, желтыми и синими звездами, – его также сделала Кэтрин.

Кейт, фотографу-любителю, бывшей студентке факультета истории искусств и покровительнице Королевского фотографического общества, часто приписывают создание портретов ее детей, которые публикуются на дни рождения, первый день в школе и по другим особым случаям.

По словам фотографа Мэтта Портеуса, у Кейт – "врожденный талант работать с камерой".

"Кэтрин – отличный фотограф, мы оба поделились советами по натуре и поговорили о свете, настройках и стилях. У Кэтрин потрясающий взгляд на фотографии, поэтому она всегда укажет нам правильное направление света и фона. Я всегда ищу лучший свет и буду работать с ним в каждой сцене", – отметил мастер.

Ранее Фокус писал о том, что принц Луи появился со всей семьей на пасхальной службе.