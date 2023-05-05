Бред Пітт і Бен Аффлек. З ким зустрічалася Гвінет Пелтроу
Зараз Гвінет одружена з продюсером серіалу "Хор" Бредом Фелчаком, але до нього вона зустрічалася із найзавиднішими нареченими Голлівуду.
Нещодавно акторка Гвінет Пелтроу згадала, що відмовила у побаченні Леонардо Ді Капріо, а також відверто розповіла про свої минулі романи. Зараз вона одружена з продюсером Бредом Фелчаком, з яким познайомилася на зйомках серіалу "Хор" у 2014 році. Але у списку її бойфрендів є Бред Пітт та Бен Аффлек. Про подробиці цих романів розповів Daily Mail.
Акторка нещодавно відверто розповіла про деяких зі своїх колишніх, визнавши, що Бен Аффлек "технічно" був кращим у ліжку, але вона вважає Бреда Пітта найкращим актором.
Кінозірка також була одружена з вокалістом гурту Coldplay Крісом Мартіном, від якого у неї спільні діти Еппл і Мозес.
Бред Пітт (1994–1997)
Гвінет зустрічалася з Бредом Піттом три роки після того, як вони познайомилися на зйомках трилера "Сім".
Вони побралися в грудні 1996 року, коли Гвінет було всього 24 роки, і за кілька місяців розлучилися.
Озираючись назад на стосунки, Гвінет раніше зізналася, що вони розійшлися, бо були надто молоді.
Виступаючи на шоу Говарда Стерна, вона сказала: "Я думаю, що була ще дитиною і не була готова до шлюбу. Він був надто гарним для мене".
Бред одружився і розлучився із Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі, але він і Гвінет підтримували зв'язок протягом багатьох років.
Бен Аффлек (1997-2000)
Гвінет почала зустрічатися з Беном у жовтні 1997 року після того, як вони зустрілися на вечері Miramix.
Пізніше вони разом працювали над фільмом "Закоханим Шекспіром", але розлучилися у січні 1999 року.
Однак після розриву вони все ще були в добрих стосунках, оскільки через кілька місяців Гвінет попросила Бена знятися разом з нею у фільмі "Чужий квиток".
Вони відновили свої стосунки та розійшлися назавжди у жовтні 2000 року, а Гвінет пізніше сказала, що не думала, що Бен був у потрібному місці для стосунків на той час.
Але вони залишилися друзями й, дізнавшись, що Бен Аффлек одружився із Дженніфер Лопес, Гвінет написала в соцмережах, що дуже рада за них.
Кріс Мартін (2002-2014)
Гвінет познайомилася із фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном у жовтні 2002 року, і пара одружилася в грудні 2003 року в Каліфорнії.
Гвінет була вагітною донькою Еппл на момент їхнього весілля. Пізніше з'явився син Мозес. У 2014 році вони розійшлися і Гвінет назвала це "свідомим розставанням".
Як і у випадку з іншими її відомими колишніми, Кріс і Гвінет досі у добрих стосунках.
Вона вітає його з днем народження і називає "милим татом і другом".
Бред Фелчак (2014-нині)
Гвінет познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком Бредом Фелчаком ще у 2010 році, коли вона знялася у кількох епізодах Glee, які він створив спільно з Райаном Мерфі. Вони почали зустрічатися через чотири роки та оприлюднили свої відносини у квітні 2015 року. Про заручини вони оголосили у січні 2018 року.
Гвінет і Бред одружилися на розкішній церемонії у Хемптоні у вересні 2018 року.
До стосунків із Гвінет Бред був одружений з телепродюсеркою Сюзанною Букінік, від якої у нього двоє дітей.
Нагадаємо, дочка Гвінет Пелтроу, Еппл, відреагувала на відверте інтерв'ю матері про її колишніх хлопців.