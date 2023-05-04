Гвінет Пелтроу одного разу відмовила Леонардо Ді Капріо в побаченні

Гвінет Пелтроу розповіла, що відмовилася від побачення з Леонардо Ді Капріо через репутацію актора.

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Під час епізоду "Call Her Daddy" ведуча Александра Купер запитала Гвінет Пелтроу про деякі з її романів, згадавши оскароносного Ді Капріо. Про це пише PageSix.

"Ні, ніколи не зустрічалася з Лео, — зізналася 50-річна акторка. — Він намагався свого часу. Але він уже був, знаєте, дуже розпущений із дівчатами у свої 19 років".

Гвінет Пелтроу та Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Крім того, засновниця Goop розкрила деякі подробиці інтимного життя з Беном Аффлеком і Бредом Піттом.

Попри похвалу обох чоловіків за те, що вони "добре цілуються", зірка не могла визначитися, хто з них кращий у ліжку.

"Це справді важко, — сказала вона. — Тому що Бред був свого роду великою хімією, любов'ю всього життя, свого роду [зв'язком]. А потім Бен був технічно чудовий".

Тим не менш, коли настав час грати у "Fk, Marry, Kill" зі своїми колишніми, у тому числі з колишнім чоловіком Крісом Мартіном, зірка "Залізної людини" зрештою вирішила, що змогла б знову вийти заміж за Мартіна, переспати з Пітом і, на жаль, убити Аффлека.

Намагаючись пояснити свій вибір, вона зазначила, що 59-річний Бред Пітт, із яким вона заручилася 1996 року, був романтичнішим.

Нагадаємо, разом із Гвінет Пелтроу вручення премії відвідав канадський актор Кіану Рівз.

Також Фокус писав про рідкісні фото Гвінет Пелтроу з її сином Мозесом від шлюбу з Крісом Мартіном.