У резиденції короля Чарльза відбулася перша в історії модна фотосесія

Король Чарльз особисто підтримував ідею про фешн-зйомку у своїй приватній резиденції Хайгроув.

Маєток Хайгроув — це приватна резиденція короля Чарльза у містечку Доутон поруч із Тетбері у графстві Глостершир у південно-західній Англії. Тут він займається садівництвом та вирощує квіти. І вперше в історії королівська резиденція стала місцем проведення модної фотосесії. Щасливчиком виявилося британське видання Harper's Bazaar.

Королівські сади з'являться у червневому номері журналу. Команда Harper's Bazaar тісно співпрацювала з персоналом Highgrove, щоб забезпечити бездоганну зйомку, присвячену британським модним брендам, які підтримує The Prince's Foundation.

Перша модна фотосесія у Хайгроуві

Героїнею зйомки стала модель Айшвар'я Гупта, яка приміряла розкішні вбрання від британських дизайнерів на тлі садів та парків королівської резиденції.

Сади Хайгроув стали джерелом натхнення для багатьох модних брендів, включаючи лінію ароматів Penhaligon, Ralph Lauren та Vogue. У садах Хайгроува вирощують величезну кількість квітів, дерев та чагарників. Також король Чарльз вирощує тут овочі та фрукти. Поруч розташована заміська резиденція принцеси Анни, Геткоум Парк.

Сади Хайгроува відкриті для відвідування Фото: Instagram Highgrove Gardens

Хайгроув був побудований у 1796-1798 роках за проєктом архітектора Ентоні Кека та спочатку належав баронетам Кроулі-Буві. Будинок являє собою триповерховий будинок прямокутної форми, побудований з тесаного каменю.

У 1893 році будинок сильно постраждав від пожежі, тому його перебудували. Будинок змінив кількох власників, а в серпні 1980 р. маєток був придбаний для принца Уельського у Моріса Макміллана, сина колишнього прем'єр-міністра Гарольда Макміллана за мільйон фунтів стерлінгів. До речі, басейн став весільним подарунком Чарльзу та Діані від британської армії.

Король Чарльз обожнює свою резиденцію Хайгроув Фото: Instagram Highgrove Gardens

Хайгроув не міг похвалитися шикарним парком, але там росли сторічні дуби та старий ліванський кедр. Був там і занедбаний город. Тож принц Чарльз, відомий своєю пристрастю до садівництва, зайнявся маєтком. Все сміття маєтку переробляють, а на даху ферми встановлені сонячні панелі. Дощова вода збирається та використовується для поливу, а спеціально спроєктована каналізаційна система з очеретяними фільтрами очищає стічні води маєтку.

Чарльз створив у Хайгроуві ландшафтний парк, сад та оточений стіною город. Також він висадив сотні дерев та чагарників для диких тварин. Тут вирощують корів та овець.

Сади Хайгроува відкриті для відвідування Фото: Instagram Highgrove Gardens

Сади відкриті для відвідування з квітня до середини жовтня. Щороку їх відвідують до 40 тисяч осіб. Кошти, отримані від продажу квитків (приблизно 650 000 фунтів), йдуть на благодійні цілі.

Нагадаємо, раніше журналісти показали лондонську резиденцію короля Чарльза та його дружини, королеви-консорт Камілли. Чарівний Кларенс-хаус настільки подобається королю, що він вважає за краще жити тут, а не у величезному Букінгемському палаці. Там теж є невеликий садок, де росте лаванда, вирощена королем.