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6 травня 2023: Георгія Побідоносця — чого сьогодні не можна робити?

Великомученик Георгій Побідоносець

Сьогодні не можна завдавати шкоди домашнім тваринам і стригти волосся.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика та святого Георгія Побідоносця. Георгій (Юрій) жив у III столітті в Каппадокії в благочестивій християнській родині. Коли Георгій виріс, він приєднався до римської армії та став відомим і улюбленим воїном імператора Діоклетіана завдяки своїй силі та мужності. Тоді християни зазнавали гонінь, і Георгій відкрито сповідував свою віру та захищав вірян, які страждали. У відповідь на це Георгій був позбавлений військових звань, майна й особистого життя, і його довго мучили в спробі змусити зректися Христа. Але він не зрадив своєї віри, і за це його стратили, відсікаючи голову.

Чого не можна робити 6 травня:

  • завдавати шкоди домашнім тваринам;
  • носити речі з вовни;
  • займатися рукодільництвом;
  • лихословити й лаятися;
  • жінкам стригти волосся;
  • одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.

Народні прикмети й повір'я:

  • мороз — добре вродить овес і просо;
  • ніч тепла — хороший урожай пшениці;
  • зозуля кує до неврожаю;
  • дме південний вітер — рік буде врожайним;
  • зграями літають комарі — чекайте на потепління.

День ангела святкують:

Анатолій, Опанас, Валерій, Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.

Народилися цього дня:

  • 1856 — Зигмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, психолог, засновник психоаналізу;
  • 1961 — Джордж Клуні, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів", інших нагород ("Бетмен і Робін").

Також у цей день:

  • 1833 — у США виготовили перший сталевий плуг;
  • 1872 — в Англії заснований футбольний Кубок;
  • 1889 — у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі;
  • 1987 — на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20 150,92 км);
  • 1991 — український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;
  • 1992 — прийнята конституція автономної республіки Крим;
  • 1994 — урочисто відкритий тунель під Ла-Маншем між Францією та Великобританією — Євротунель.