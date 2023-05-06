Зірки на коронації. У Вестмінстерське абатство вже прибули Кеті Перрі, Стівен Фрай і Емма Томпсон

Коронація короля Чарльза стає зірковою, свої місця в абатстві вже зайняли запрошені селебриті.

Коронація короля Чарльза ІІІ розпочнеться з хвилини на хвилину, і гості вже займають свої місця у Вестмінстерському абатстві. І серед 2000 запрошених гостей, які спостерігатимуть за церемонією, є чимало зірок. Хто саме вже прибув на головну подію року, пише Daily Mail.

Серед перших на коронацію прибув відомий британський актор Стівен Фрай і вже встиг посісти своє місце.

Стівен Фрай уже зайняв своє місце Фото: ВВС

Також на коронацію прибула акторка Емма Томпсон і співачка Кеті Перрі, яка виступатиме на святковому концерті. Кеті одяглася відповідно до дрес-коду, обравши цікавий рожевий капелюшок, який ідеально пасував до її костюма. Її супроводжував головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.

Кеті Перрі й Едвард Еннінфул Фото: Getty Images

Співак Лайонел Річі, який також виступатиме на концерті, вже прибув до Вестмінстерського абатства.

Лайонел Річі прибув на коронацію короля Чарльза

Також на лавах абатства були помічені сер Ендрю Ллойд Веббер і Нік Кейв.

Емма Томпсон Фото: Getty Images

Серед політиків, які прибули, — міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман, міністр оборони Бен Воллес і канцлер казначейства Джеремі Гант. Також на коронацію прибула одна з найближчих подруг покійної королеви Єлизавети леді Сьюзан Хассі.

Гості короля почали прибувати в абатство із 7-ї ранку — за чотири години до церемонії. У Лондоні перебувають близько 100 глав держав, прибудуть представники 203 країн. Україну представлятиме перша леді Олена Зеленська, яка напередодні була запрошена на офіційний прийом і зустрілася з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Вона вже прибула разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Олена Зеленська вже прибула на коронацію короля Чарльза Фото: Getty Images

Водночас Вестмінстерське абатство вже прикрашене з урочистістю, на балконі Букінгемського палацу вже розстелили килим.

Королева-консорт Камілла лише ненадовго з'явилася на публіці, коли вранці разом із чоловіком була присутня на останній репетиції в абатстві. За словами джерел, вона воліла не бути присутньою на жодному з інших публічних заходів поряд із ним, воліючи "підлаштовуватися під себе", а також стежити за тим, щоб "день був присвячений її чоловікові".

"Вона любить його беззастережно та завжди хоче, щоб він сяяв", — сказав друг Камілли.

Минулої ночі пара пішла, щоб насолодитися приватною вечерею в своєму лондонському будинку Кларенс-Хаус.

"Затишшя перед бурею — можливо, як у переносному, так і в буквальному сенсі", — сказав друг королеви-консорта, натякаючи на похмурий прогноз погоди в день коронації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі не з'явиться на балконі зі своєю родиною та не буде на ході. А у Вестмінстерському абатстві він сидітиме разом із іншими гостями.