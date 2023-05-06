Вагітна принцеса Євгенія приєдналася до своєї сестри принцеси Беатріс на коронації Чарльза III

Племінниці короля Чарльза обрали лаконічні образи для історичного дня.

Принцеса Євгенія, яка чекає на другу дитину, її сестра принцеса Беатріс та їхні чоловіки прибули до Вестмінстерського абатства на коронацію короля Чарльза. Про це пише Daily Mail.

32-річна Євгенія виглядала елегантно у темно-синій сукні з відповідним пальто та головним убором. Дочка принца Ендрю та Сари Фергюсон одягла вишукане діамантове кольє та сережки.

Тим часом її старша сестра, 34-річна Беатріс, обрала яскраву пурпурову сукню з поясом від Beulah, яка елегантно підкреслювала фігуру принцеси. Свій образ вона доповнила бежевою пов'язкою на голові та чорним шкіряним клатчем.

Племінниці короля Чарльза прийшли на коронацію зі своїми чоловіками, батьком принцом Ендрю та їхнім двоюрідним братом принцом Гаррі.

Племінниці короля Чарльза з Чоловіками та принц Гаррі Фото: Getty Images

Також стало відомо, що принцеса Євгенія і принцеса Беатріс повинні взяти на себе особливі ролі у вихідні після коронації, незважаючи на те, що вони не є членами королівської родини. Як повідомляють закордонні ЗМІ, вони братимуть участь у великому обіді у Віндзорі.

Раніше Фокус писав, що Джилл Байден та її онука обрали вбрання в українських кольорах на коронацію Чарльза ІІІ.