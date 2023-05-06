Королева Камілла одягла на церемонію коронації кольє Єлизавети ІІ (фото)

Дружина британського монарха була коронована разом з ним у Вестмінстерському абатстві.

Королева Камілла обрала для коронації дуже особливе кольє, коли вона приїхала до Вестмінстерського абатства зі своїм чоловіком, королем Чарльзом III, на їхню сьогоднішню історичну коронацію. Про це пише Page Six.

75-річна дружина новоспеченого британського монарха, яка їхала в оздобленому золотом Diamond Jubilee State Coach, носила культове коронаційне кольє, яке датується 1858 роком.

Спочатку прикрасу розробили Garrard для королеви Вікторії, з тих пір його носила кожна королева на своїй коронації. Перед сьогоднішньою появою Камілли його носила покійна королева Єлизавети II, коли вона була коронована в 1953 році.

Ефектний виріб зроблено з 25 градуйованих діамантів, взятих зі старих значків підв’язки, а також руків’я церемоніального меча разом із приголомшливою підвіскою завважки 22,48 карата.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Під час церемонії Камілла була коронована з тим самим головним убором, який використовувала королева Марія в 1911 році, хоча вона внесла деякі зміни на честь своєї свекрухи, королеви Єлизавети II.

Коронація королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Чоловік Камілли вже коронований короною Святого Едуарда, яка була зроблена для короля Карла II у 1661 році та використовувалася лише для моменту коронації.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ та королева Камілла прибули до Вестмінстерського абатства.

Також Фокус писав про приватний обід у колі родини Чарльза ІІІ після його коронації.