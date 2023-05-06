Після коронації король Чарльз збереться на приватний обід із членами сім'ї

Король Чарльз III та королева Камілла проведуть час зі своїм близьким.

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Букінгемський палац підтвердив, що їхні Величності влаштують приватний обід із членами своєї сім'ї. Про це пише Hello.

Невідомо, хто буде присутній, але цілком імовірно, що там будуть їхні діти та онуки.

Герцог Сассекський прилетів до Великобританії, щоб взяти участь в історичній події свого батька. Його дружина Меган Маркл та двоє їхніх дітей залишилися в Каліфорнії. Невідомо, як довго Гаррі пробуде у Великій Британії, але, схоже, він захоче якнайшвидше відлетіти додому, щоб відсвяткувати четвертий день народження свого сина принца Арчі.

Король та королева-консорт будуть короновані на спільній церемонії коронації у Вестмінстерському абатстві. На коронації буде 2200 гостей, у тому числі члени королівської родини, іноземні члени королівських сімей, глави держав та міністри закордонних справ, а також громадські та благодійні організації.

Після служби новоспечені король і королева повернуться до Букінгемського палацу в кареті Gold State Coach. Потім Чарльз та Камілла спостерігатимуть королівський салют у садах Букінгемського палацу від військових на параді. Потім очікується, що вони з'являться на балконі Букінгемського палацу разом із працюючими членами королівської родини.

Після королівської процесії члени королівської родини зберуться у Букінгемському палаці на приватний обід. Усі вони також візьмуть участь у коронаційному концерті у Віндзорському замку у неділю ввечері, де серед зіркового складу будуть Кеті Перрі, Лайонел Річі та Андреа Бочеллі.

Нагадаємо, коронація короля Чарльза ІІІ відбувається 6 травня у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Сама церемонія розпочнеться о 13.00 за київським часом. В Україні ексклюзивно коронацію транслюватиме канал "Суспільне Культура".

Також Фокус писав, що названо вартість коронації короля Чарльза ІІІ.