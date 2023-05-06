Це була перша коронація за 70 років, що відбулася у Вестмінстерському абатстві.

6 травня у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація короля Великобританії Чарльза III та його дружини Камілли. Церемонію провів архієпископ Кентерберійський. Чарльз III офіційно став королем Великої Британії. Про це пише Daily Mail.

Король Чарльз III успадкував трон після смерті королеви Великобританії Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років.

Близько 15.00 за київським часом король Чарльз III та його дружина Камілла виїдуть із Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу. Участь у процесії також візьмуть інші члени королівської сім'ї. Після всі члени королівської сім'ї, крім принца Гаррі, вийдуть на балкон і вітатимуть народ, що зібрався внизу.

Гостями церемонії, у тому числі стали перша леді України Олена Зеленська та перша леді США Джилл Байден із онукою Наомі, які одяглися у квітах українського прапора.

Чарльз став 40-м правлячим государем, коронованим у Вестмінстерському абатстві, починаючи з Вільгельма Завойовника 1066 року, коли архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі поклав йому на голову корону Святого Едуарда.

Чарльз III офіційно став королем Великої Британії. Фото: Getty Images

Потім король був схвильований, коли принц Вільям віддав йому шану, став на коліна, щоб дати присягу вірності своєму батькові. Потім він підвівся, торкнувся корони і поцілував короля в щоку. Чарльз був зворушений, коли він кивнув своєму синові та сказав "амінь". Також джерела стверджують, що він сказав: "Спасибі, Вільям".

Перед моментом коронації король був помазаний святим оливою далеко від сторонніх очей. Для цього його закрили спеціальними вишитими ширмами. Він був одягнений у біле лляне вбрання під назвою Colobium Sindonis, золотий плащ під назвою Supertunica, а навколо його талії був одягнений коронаційний пояс.

Після короля було вручено коронаційні регалії. Також Чарльз присягнув на Біблії і поцілував її, прийнявши присягу.

Коронація короля Чарльза Фото: Getty Images

За інформацією ЗМІ, церемонія коронації коштувала британським платникам податків приблизно 125 мільйонів доларів. Проте вона привабила сотні туристів і мільйони дивилися на пряму трансляцію коронації.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта та принц Луї сиділи в першому ряду. А принц Джордж став почесним пажем свого дідуся.

Принц Джордж став почесним пажем свого дідуся Фото: Getty Images

А принц Гаррі, який також був на коронації, сидів у третьому ряду. Він не з'явиться на офіційних фотографіях і не буде присутнім на сімейному прийомі. Він одразу повернеться до США, щоб відзначити день народження свого сина Арчі.

Нагадаємо, на коронації принцеса Уельська з'явилася в розкішному білому вбранні, срібній прикрасі на голові та оксамитової мантії.