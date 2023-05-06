Весільний хор принца Гаррі та Меган Маркл заспівав на коронації Чарльза ІІІ (відео)
Октет заспівав "Алілуя (O Sing Praises)" композитора Деббі Вайзмана.
Весільний хор принца Гаррі та Меган Маркл заспівав на коронації Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року. Про це пише Page Six.
Той самий госпел-хор, який виступав на церемонії одруження герцогів Сассекських у травні 2018, заспівав на коронації Чарльза III у Вестмінстерському абатстві через пʼять років.
The Ascension Choir, група з восьми спеціально підібраних співаків із християнського госпел-гурту Kingdom Choir із Південно-Східної Англії, виступила під час історичної події у столиці Великобританії.
Октет заспівав "Алілуя (O Sing Praises)" композитора Деббі Вайзмана.
74-річний Чарльз брав активну участь у процесі введення в експлуатацію та музичних планів для заходу. Це вперше в історії Великобританії виступає госпел-гурт на коронації у Вестмінстерському абатстві.
Королівський хор у 2018 році виконав пісню Бена Е. Кінга "Stand By Me" на весіллі герцога та герцогині Сассекських у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
38-річному Гаррі довелося дивитися коронацію батька без дружини, оскільки Меган Маркл вирішила пропустити церемонію та залишитися в Каліфорнії з двома дітьми: чотирирічним принцом Арчі та однорічною принцесою Лілібет.
Нагадаємо, Чарльз ІІІ порушив королівські правила, обравши сучасне вбрання на церемонію коронації.
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