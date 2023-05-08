8 травня 2023: апостола Марка — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна давати комусь поради та виливати воду без потреби.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола та євангеліста Марка.

Він був одним із 70 апостолів і проживав в Єрусалимі. Апостол Петро привів його до Христа. Коли Петро і Марк перебували в Римі, християни попросили Марка записати все, що він знає про Господа, – так з'явилося Євангеліє від Марка. Святий також проповідував у Єгипті, де він заснував одну із перших церков. Проте язичники, яких у Єгипті більшість, вирішили вбити Марка під час священного свята, яке збігалося з Великоднем. Вони увірвалися до храму після богослужіння, схопили апостола та мучили його довгий час. Святий помер, молячись Богові та висловлюючи подяку за свої страждання.

Що не можна робити 8 травня:

давати комусь поради;

будувати плани на майбутнє;

виливати воду без потреби;

знімати павутину вдома.

Народні прикмети та повір'я:

ясна погода – буде спекотне літо;

зоряне небо до хорошого врожаю хліба;

дощовий день – буде мало меду;

якщо ще не зацвіли яблуні, то врожай яблук буде слабким.

День ангела святкують:

Василь, Іоанна, Йосип, Магдалена, Марія, Марк, Марфа, Ніка, Никодим, Саломія, Сергій, Сільвестр, Тамара.

Народилися цього дня:

1884 рік — Гаррі Трумен, 33-й президент США (1945-1953);

1975 рік — Енріке Іглесіас, іспанський співак, автор пісень, продюсер і актор, син Хуліо Іглесіаса.

1981 рік — Потап (наст. ім'я Олексій Потапенко ), український продюсер, автор і виконавець пісень.

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