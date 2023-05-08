Розкрито причину, чому подружку нареченої принцеси Діани не запросили на коронацію Чарльза ІІІ

55-річна Індія Гікс не лише була подружкою нареченої на весіллі Чарльза ІІІ та принцеси Діани, вона також похресниця нового британського короля.

Одну з подружок нареченої принцеси Діани не запросили на коронацію Чарльза ІІІ. Про це пише Daily Mail.

Індія Гікс, також хрещена дочка нового монарха Великобританії, з'явилася під час висвітлення події BBC, обговорюючи відсутність свого запрошення.

55-річна Індія раніше заявляла, що це "захопливо", що монарх, якого вона описала як "уважного і терплячого чоловіка", вирішив скоротити кількість аристократів у списку, замість цього запросивши "звичайних" людей із досягненнями в різних сферах.

Втім, оглядачка видання Сара Вайн стверджує, що Індія та її мати Памела Гікс були виключені зі списку.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Леді Памела Гікс, чий батько, граф Маунтбеттен з Бірми, був дядьком принца Філіпа, є однією з двох подружок нареченої на весіллі королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа в 1947 році.

Сара Вайн стверджувала, що відсутність запрошення пов’язана з тим, що батько леді Памели Маунтбеттен "переконав королеву не дозволити Чарльзу одружитися з Каміллою".

Сара сказала: "Я не думаю, що Чарльз забув".

Індія, яка проводить більшу частину свого часу на Барбадосі, одягла розкішну кремову сукню та твідовий піджак у тон, щоб зробити фотографії біля Букінгемського палацу, якими вона поділилася в соцмережах.

У підписі до зображень вона розповіла, що була на телебаченні, розповідаючи про благодійний фонд Чарльза The Princes Trust.

Індія Гікс

Нагадаємо, хто ще не відвідав коронацію Чарльза ІІІ.