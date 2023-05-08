Дженніфер Лопес розповіла, як її зріст впливає на стосунки з Беном Аффлеком (відео)

Виявилось, що співачка нижча за свого чоловіка на 25 сантиметрів.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес розповіла про проблеми у стосунках з Беном Аффлеком у звʼязку з її низьким зростом.

Зірка сцени розкрила причину, чому вона завжди йде позаду свого чоловіка, коли вони тримаються за руки.

Під час нещодавнього виступу в подкасті "Live with Kelly and Mark" Джей Ло пояснила, що їй майже доводиться робити це, щоб тримати його за руку, оскільки руки оскароносного актора набагато довші за її.

"Зріст Бена 189 сантиметрів, а я маленька — я менша. Я приблизно 164 сантиметри. Але ми працюємо над цим", — пояснила Лопес, згадавши, що вони з Беном "дуже ласкаві" як пара.

"Він вищий, і його рука піднята, а я йду на крок позаду, щоб це компенсувати", — продовжила знаменитість.

Дженніфер Лопес розповіла про стосунки з Беном Аффлеком

Американська співачка та голлівудський актор одружилися влітку 2022. Спільних дітей у зіркової пари немає, проте вони виховують спадкоємців від попередніх союзів.

До одруження з Джей Ло Бен Аффлек був в офіційних стосунках з Дженніфер Гарнер. Тим часом співачка була заміжньою за Марком Ентоні.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала розкішну чорну сукню.

Також Фокус писав про умову, за якої Джей Ло піде від Бена Аффлека.