Дорогоцінне кольє королеви та приховані деталі коронаційного вбрання Кейт Міддлтон

Тільки на офіційному коронаційному портреті королівської сім'ї можна було розгледіти сукню принцеси Уельської та її прикраси.

На коронації Чарльза III Кейт Міддлтон з'явилася в приголомшливому білому вбранні з вишивкою від Alexander McQueen і мантії, тож розглянути її сукню вдалося лише на офіційних фото, які з'явилися вже після коронації. Про це пише Daily Mail.

Минулої ночі були представлені перші офіційні портрети короля Чарльза та королеви Камілли, а також королівської родини.

Для фото позували високопоставлені члени королівської родини, включаючи принцесу Анну, принца Едварда та спадкоємця престолу принца Вільяма.

Офіційний коронаційний портрет Фото: Getty Images

Король був сфотографований у повних королівських регаліях, з Імператорською державною короною, та тримаючим державу та скіпетр із хрестом.

Але було кілька прихованих деталей, які швидко помітили королівські фанати.

41-річна Кейт Міддлтон віддала шану королеві Єлизаветі, доповнивши її діамантовим кольє свою приголомшливу сукню з шовкового крепу кольору слонової кістки.

Кольє королеві Єлизаветі подарував її батько, Георг VI, а каміння належало ще його батькові. Кольє зроблено зі 105 діамантів, які зберігалися у запасниках ювелірної компанії Garrard у мішечках з позначкою "C" (для корони) на той випадок, якщо монарх захоче подовжити намисто або покращити тіару.

Говорять, що королева Марія, бабуся королеви, регулярно користувалася цією послугою.

Намисто складається з трьох ниток діамантів і королева Єлизавета його дуже любила, часто вдягаючи без тіари.

Швидше за все, Кейт Міддлтон одягла коштовність лише коли зняла мантію Королівського Вікторіанського ордена, яка була на ній на коронації. Адже інакше каміння могло пошкодити її.

Також фанати припускають, що для Кейт було виготовлено дві однакові сукні, бо нібито вирізи на них були різними, але інші фанати це спростовують.

Принц Вільям із сім'єю на коронації Фото: Getty Images

Замість тіари принцеса Уельська носила відповідний головний убір Jess Collett x Alexander McQueen зі срібла та кришталю у вигляді вінка з листя, відмовившись від традиційної тіари.

І доповнила свій образ сережками принцеси Діани. Вона одягала їх багато разів, у тому числі на церемонію BAFTA у 2019 році. Діана носила сережки з різних приводів, у тому числі на банкеті на честь японського імператора Акіхіто у 1990 році та на гала-вечорі у Версальському палаці у 1994 році.

На сукні королеви Камілли також було кілька прихованих деталей. Її вбрання створив дизайнер Брюс Олдфілд, один з улюблених дизайнерів принцеси Діани. І на ньому були вишиті імена її дітей та онуків, а також зображення її улюблених собак, врятованих із притулку для свійських тварин. На коронації вона з'явилася в тому ж кольє, що королева Єлизавета одягала на власну коронацію в 1953 році.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, на офіційному коронаційному фото король Чарльз III і королева Камілла були зображені з працюючими членами королівської родини: герцогом Кентським, герцогинею Глостерською, герцогом Глостерським, віцеадміралом сером Тімоті Лоренсом, принцесою Анною, принцом Уельським, принцессою Уєльскою, принцессою Олександрою, високоповажною леді Огілві та герцогом і герцогинею Единбурзькими.

А ось принц Гаррі на офіційних фото не з'явився і він не вийшов на балкон разом з іншими членами своєї родини. Відразу після коронації він відлетів до США на день народження сина Арчі. І встиг обурити критиків, коли з'ясувалося, що для коронації батька він обрав непатріотичний костюм Діор.