Принц Луї знову насмішив британців своєю поведінкою (відео)

Маленькому принцу важко було тримати в собі бурхливу енергію.

П'ятирічний принц Луї, молодший син принца та принцеси Уельських, навіть не на парадних заходах примудряється порадувати публіку своєю безпосередністю. Так, наприклад, сталося, коли хлопчик приєднався до своїх батьків, брата та сестри на день волонтерства для The Big Help Out, пише Daily Mail.

Високопоставлені члени королівської родини разом із дітьми брали участь у ремонті хатини скаутів Аптона в Слау, на захід від Лондона, та спілкувалися з місцевими жителями. Молодший принц, якого фанати просто обожнюють, і показав свій бунтарський характер.

Спочатку Луї швидко наївся солодощів, а потім жартома похитнувся і в захваті похитав головою, врізавшись у свою восьмирічну сестру, принцесу Шарлотту, яка, мабуть, звикла до витівок свого молодшого брата, просто посміхалася, поїдаючи свій зефір.

Коли Кейт разом з іншими дітьми підійшла до вогнища, щоби посмажити зефір, поряд з нею був і Луї. Він, з'ївши свій зефір, поспішив якнайшвидше взяти ще один у матері, а потім кинув паличку у вогонь.

За інформацією ЗМІ, рішення Вілляма та Кейт привезти своїх дітей трималося в секреті до їхнього прибуття, щоб звести до мінімуму будь-яку метушню навколо них. Їх поступово знайомлять з ідеєю публічних заходів. Крім того, батьки наполягали на тому, щоб їхні діти були максимально задіяні разом з іншими учасниками. Тому принци та принцеса одразу ж взялися до роботи.

Шарлотта та Луї допомагали розфарбовувати кашпо, а Джордж приєднався до свого батька, який щось свердлив. Кейт стежила за ними, дозволяючи їм робити все так, як їм подобається, та нахвалювала дітей, особливо Луї. Коли один із присутніх поцікавився, чи не хотів би той стати художником у майбутньому, хлопчик відповів, що мріє бути льотчиком-винищувачем.

Попрацював Луї та лопатою. Поки Кетрін тримала тачку, він набирав туди пісок, а потім схопив її та побіг попереду. Матір ішла за сином, щоб підстрахувати його, якщо він втратить рівновагу.

Наприкінці діти Кейт і Вільяма постріляли з лука у цілі, і Луї навіть тут усіляко виявляв своє нетерпіння, намагаючись швидше схопити стрілу з присоскою й не особливо прислухаючись до інструкторів.

Раніше Фокус писав, що молодший син Кейт Міддлтон насмішив присутніх біля Букінгемського палацу, коли влаштував на балконі чергову виставу, демонструючи, як йому нудно та хочеться додому.