"Я люблю ботанів". Кім Кардаш'ян вийшла у світ у смішній футболці

Кім Кардаш'ян, зважаючи на все, втомилася від стосунків з мачо і тепер шукає бойфренда нового типу.

Кім Кардаш'ян відвідала матч між "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Голден Стейт Уорріорз" зі своєю матір'ю та обрала для виходу футболку із кумедним написом. Про це пише Daily Mail.

42-річна Кім та її 67-річна мати Кріс Дженнер були серед знаменитостей, які відвідали матч, який у підсумку виграла команда "Лейкерс" з рахунком 104-101.

Кім була у футболці з написом "Я люблю ботанів" (I Love Nerds), джинсах та туфлях на шпильці. Ймовірно, вона обрала футболку просто так, але може, це був і натяк на те, що вона втомилася від бойфрендів на кшталт її колишнього чоловіка Каньє Веста та Піта Девідсона і тепер шукає більш інтелектуального хлопця.

Кім Кардаш'ян вибрала кумедну футболку для виходу у світ

Забавним вибір футболки був ще й тому, що Трістан Томпсон – колишній хлопець сестри Кім Хлої Кардаш'ян – є частиною команди "Лейкерс".

Нагадаємо, з Каньє Вестом Кім розійшлася після 10 років стосунків. Вони почали зустрічатися ще коли Кім Кардаш'ян була одружена з зіркою НБА Крісом Гамфрісом. Щоправда, цей шлюб тривав лише 72 дні. І деякі ЗМІ стверджували, що це була містифікація для привернення уваги.

Розлучення з Каньє Вестом було завершено у листопаді 2022 року. І репер уже знайшов собі нову дівчину.

Кім Кардаш'ян вибрала кумедну футболку для виходу у світ Фото: Getty Images

Після Каньє Кім зустрічалася з коміком Пітом Девідсоном, але колишній чоловік тероризував їх у соцмережах, тож ці стосунки довго не продовжилися.

Треба зазначити, що до знайомства з Гамфрісом Кім також зустрічалася з гравцем НФЛ Майлзом Остіном у 2010 році, після неї мали стосунки з репером на ім'я Рей Джей. Результатом цього роману стало секс-відео, яке просочилося до мережі.

Перший шлюб Кім був укладений, коли їй було лише 19 років, з музичним продюсером Деймоном Томасом у 2000 році, а Кім подала на розлучення у 2003 році, стверджуючи, що вона зазнавала фізичного та емоційного насильства.

Зараз Кім Кардаш'ян та решта членів її родини готуються до третього сезону свого серіалу Hulu The Kardashians.

Прем'єру третього сезону заплановано на четвер, 25 травня.

Кім також потрапила до заголовків, коли було оголошено, що вона стане частиною нового сезону "Американської історії жахів".

Жодних подробиць про її персонажа не повідомлялося, хоча з'ясувалося, що роль була написана спеціально для Кім Кардаш'ян.