Меган Маркл ображається на Кеті Перрі: у чому причина

Американська співачка виступила на концерті після коронації Чарльза ІІІ, проте герцогиня Сассекська пропустила цей захід.

Меган Маркл ображається на співачку Кеті Перрі ще з 2018 року. Про це пише Daily Star.

Королівська образа була викликана критичним коментарем артистки про сукню колишньої акторки для її весілля з принцом Гаррі. Під час рекламного туру в США Кеті Перрі сказала, що варто було би "зробити ще одну примірку" весільної сукні, яку носила Меган.

Джерело розповіло: "Меган добре знає про коментар Кеті Перрі в 2018 році про її весільну сукню, і відомо, що вона тримає образу".

"Хоча коментар не мав на меті образити, Меган тоді відчувала себе ображеною та була приголомшена суперечками з персоналом, герцогинею Кембриджською та Томасом Марклом".

Зауваження Меган все ще залишаються грубими, оскільки вона, як вважають, "затаїла образу" після коментарів про весільну сукню.

Попри це, здавалося, що Кеті завжди відчувала слабкість до принца Гаррі і одного разу назвала його "гарячим" на шоу Грема Нортона.

Весільна сукня Меган Маркл Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Вважається, що герцог Сассекський також добре товаришує з нареченим Кеті Орландо Блумом. Вони подружилися, коли стали сусідами після переїзду Сассекських до Монтесіто у 2020 році.

Говорячи про Гаррі у 2020 році, голлівудський актор сказав: "Цей хлопець такий милий, і я думаю, що у нього чудове почуття гумору. Сподіваюся, він збереже це".

Щодо Кеті Перрі, то вона відвідала офіційну частину коронації Чарльза ІІІ та виступила на концерті на території Віндзорського замку.

Кеті Перрі на коронаційному концерті Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кеті Перрі прокоментувала свої фото з коронації Чарльза ІІІ, які активно обговорювали в мережі.

Також Фокус писав про прогулянку Меган Маркл з годинником принцеси Діани.