Меган Маркл одягла годинник Cartier принцеси Діани на прогулянку (фото)

Меган Маркл, можливо, і пропустила коронацію короля Чарльза III, але вона, як і раніше, віддає данину королівській родині.

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На вихідних Меган Маркл була помічена на прогулянці неподалік її будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія. Її чоловіка принца Гаррі та дітей з нею не було. Про це пише PageSix.

Для виходу 41-річна герцогиня Сассекська одягла чорну майку, легінси та куртку темно-зеленого кольору J.Crew. Свій образ вона доповнила капелюхом, банданою на шиї, сонцезахисними окулярами Victoria Beckham та безліччю прикрас.

Зокрема, Маркл носила годинник Cartier своєї покійної свекрухи принцеси Діани (22 500 доларів), а також тенісний браслет з діамантами Bentley & Skinner, який, як вважають, Чарльз подарував своїй покійній колишній дружині. Браслет явно має значення для Меган, оскільки вона одягала його на багато важливих заходів. Крім того, два діаманти з аксесуару були використані для створення заручних кільця Маркл у 2017 році.

Крім сентиментальних прикрас, мати двох дітей придбала браслет Cartier Love (7350 доларів) та тенісний браслет Jennifer Meyer (3000 доларів). На ній також було кольє May Brenner x Abigail Spencer "The Clarity Retreat".

Нагадаємо, королівська родина щиро зраділа відсутності Мегана Маркла на коронації.

Також Фокус писав, королівські фанати пожартували, що Меган Маркл потай пробралася на коронацію Чарльза ІІІ.