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10 травня 2023 року: апостола Симеона — що сьогодні не можна робити?

Симеон (апостол із 70-ти)

Сьогодні не можна працювати з гострими предметами та поливати рослини.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Симеона.

Апостол Симеон, племінник Йосипа Обручника, був одним із вибраних учнів Господа та апостолів з-поміж сімдесяти. Згідно з церковною традицією, після смерті Якова і руйнування Єрусалима, учні Господа, що залишилися живими, і апостоли зібралися разом для ухвалення важливого рішення — вибору наступника Якова. Серед усіх присутніх обрали Симеона, оскільки він вів праведне життя. Він став єпископом Єрусалиму.

Що не можна робити 10 травня:

  • працювати з гострими предметами;
  • готувати чи їсти вареники;
  • поливати кімнатні рослини – можна посваритися із близькими людьми.

Народні прикмети та повір'я:

  • чути крик сови – буде похолодання;
  • вранці на траві немає роси – чекайте на вечірній дощ;
  • побачили веселку — до хорошої погоди;
  • дощовий день — до хорошого врожаю жита.

День ангела святкують:

Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

Народилися цього дня:

  • 1850 рік — сер Томас Ліптон, англійський лорд, яхтсмен, засновник чайної компанії Lipton.
  • 1961 рік — Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Також у цей день:

  • 1925 рік — у Києві відкрили міст імені Євгенії Бош, побудований за проектом Євгена Патона (був знищений радянськими військами під час відступу з міста 19 вересня 1941 року);
  • 1975 рік — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд побили тільки через 12 років);
  • 1993 рік — на вершині Евересту одночасно зібралося 40 осіб з дев'яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі;
  • 2017 рік — випуск культового коміксу про походження Бетмена "Бетмен: Рік перший" українською.