Любитель білок, досвідчений пілот та ікона стилю. Цікаві факти про короля Чарльза

Король Чарльз є світовою знаменитістю, і його коронацію дивилися мільйони глядачів у всьому світі. Проте є в його біографії зовсім несподівані факти.

Хоча король Чарльз перебував під пильною увагою з моменту свого народження, є багато цікавих фактів, про які не знають навіть ті, хто цікавиться життям британської королівської родини. Король уміє пілотувати реактивні літаки, ніколи не обідає та є першим монархом, який здобув кваліфікацію аквалангіста. Про ці та інші факти пише Daily Mail.

Після рекордного очікування виконання свого призначення Чарльз набув приголомшливого спектру інтересів, звичок і досягнень.

Є деякі факти про короля, які відомі лише його найближчому колу. Наприклад, той факт, що він возить свій власний алкоголь у королівські тури, обожнює білок і є першим монархом, який отримав кваліфікацію аквалангіста. Є й загальновідомі на кшталт того, що він вміє пілотувати реактивні літаки.

Король Чарльз став спадкоємцем після смерті свого діда короля Георга VI. Його мати, королева Єлизавета, зійшла на престол 6 лютого 1952 року. Чарльзу, який був присутній на коронації, що відбулася наступного року, було лише три роки.

Він найдовше в історії носив титул принца Уельського

У 2011 році він став спадкоємцем престолу, яким був довше за всіх в історії Великобританії. Цього моменту він чекав 59 років, два місяці та 14 днів, побивши рекорд свого попередника Едуарда VII (сина королеви Вікторії). Чарльз був прямим спадкоємцем протягом 70 років і 214 днів до смерті його матері, королеви Єлизавети у вересні минулого року.

Інвеститура принца Чарльза Фото: Getty Images

Чарльз став принцом Уельським у 1958 році, коли йому було дев'ять років, але його інвеститура, коли він був представлений валлійцям, відбулася лише в липні 1969 року, коли йому було 20 років.

Чарльз і Вільям ніколи не літають на одному літаку

Королівський протокол говорить, що король Чарльз і принц Вільям ніколи не повинні летіти разом одним літаком, інакше монарх і спадкоємець загинуть у результаті однієї трагедії.

Перша офіційна поїздка Чарльза за кордон була на Мальту

Перша офіційна подорож принца Чарльза за кордон була на Мальту, коли йому було п'ять років.

Молодий принц і його сестра Анна супроводжували своїх батьків на борту королівської яхти "Британія". Після десяти днів у морі вони зійшли на берег Мальти, де їх зустріли граф і графиня Маунтбеттен. Дікі Маунтбеттен був дядьком принца Філіпа.

Чарльз відвідав майже 100 країн світу

На сьогодні король відвідав майже 100 країн світу. До них входять 45 із 56 країн Співдружності, багато з яких він відвідав кілька разів.

Принц Чарльз у Ризі Фото: Getty Images

Ці цифри збільшуватимуться, оскільки в повідомленнях від офіційного палацу йдеться про те, що король планує "найбільший королівський тур" у найближчі місяці.

Король починає день зі стійки на голові

За словами принца Гаррі, його батько робить стійку на голові вранці, щоб подолати біль у спині. У своїх мемуарах "Запасний" Гаррі пояснює, що завжди існувала небезпека натрапити на Чарльза, який стоїть догори ногами, одягнений лише в труси-боксери, під час перебування в Балморалі. Рекомендована фізіотерапевтом вправа допомагає в разі "постійного болю в шиї та спині", що виникає в результаті старих травм у поло.

Чарльз навчався в Австралії та був старостою

Коли він був сором'язливим 17-річним юнаком, Чарльз провів два семестри, навчаючись за кордоном в Австралії. Чарльз навчався в середній школі Джилонґської англіканської церкви у Вікторії, приблизно за 100 миль від Мельбурна.

Юний принц Чарльз із матір'ю Фото: Getty

Згадуючи про своє перебування там через багато років, він сказав: "Я багато чого навчився та виявив, наскільки прямолінійні й доброзичливі австралійці. І в них неймовірно хороше почуття гумору".

А коли принц навчався в Гордонстоуні, знаменитій школі-інтернаті в Шотландії, він був старостою та головою свого пансіону. Але йому ніколи не подобалася ця школа.

Чарльз змушує "корів плакати"

Під час королівського туру до Танзанії у 2011 році зі своєю дружиною Каміллою пара зустріла кочових пастухів масаї.

Масаї вірять, що їм належить кожна корова у світі, і їх особливо вразила звістка, що Чарльз тримає понад 800 корів.

Тому вони дали йому інше ім'я, Олоїсіру Інгіші, що означає "той, хто змушує корів плакати". За словами Метью Римби, сільського старійшини, тварини кричали чи звали свого господаря та помічника через підтримку, яку він їм надавав.

Надання цього звання вважається великою честю. У культурі масаї корова — дуже важлива тварина.

У короля Чарльза немає мобільного телефона

У короля Чарльза немає мобільного телефона, і якщо хтось намагається зв'язатися з ним, то вони повинні зробити це через співробітника.

Оскільки більшість слуг і радників зобов'язані вимикати свої телефони в королівських палацах, це фактично означає набирати номер на комутаторі або писати листа.

Король Чарльз любить Барбру Стрейзанд, "Гаррі Поттера" та "маму" Рона Візлі

Принц Чарльз був у захваті від Барбри Стрейзанд. Уперше вони зустрілися 1974 року. 2021 року актриса, співачка та режисерка розповіла, що принц надіслав їй букет квітів. А потім вони проводили час разом у Гайгроуві.

Стрейзанд розповіла Лорейн із ITV: "Це було так мило. Я записувалася у Warner Brothers, і він попросив зустрітися зі мною. Він надіслав букет квітів, і мій помічник сказав, що відправник "фанат на ім'я Чарльз", — згадала акторка. Це були квіти з особистого саду принца, і на записці була його печатка.

Барбра Стрейзанд Фото: Getty Images

"Знаєте, якби я правильно розіграла свої карти, я могла б стати першою єврейською принцесою!" — жартувала Барбра Стрейзанд.

Чарльз також є шанувальником "мами" Рона Візлі, актриси Джулі Волтерс. Коли у 2008 році принц Чарльз вручив Джулі Волтерс диплом ордена Британської імперії в Букінгемському палаці, він скористався можливістю сказати акторці, що він великий шанувальник франшизи про Гаррі Поттера.

"Принц сказав, що любить фільми про Поттера. І сказав, що це були чудові фільми, і вони принесли йому масу задоволення", — згадувала акторка, яка зіграла у фільмі Моллі Візлі.

Принц чудовий і ввічливий гравець у поло

Король перестав грати в поло, коли йому було 57 років. Інші гравці кажуть, що він був досвідченим гравцем, досвідченим вершником, і грати його вчив його дядько Луї Маунтбеттен.

Один із гравців описав Чарльза, як "дуже ввічливого та вмілого гравця".

Король Чарльз — ікона стилю

У 2009 році журнал Esquire назвав Чарльза найстильнішим чоловіком.

Чарльз — визнана ікона стилю Фото: Getty Images

Хоча принца Уельського часто можна побачити в зручному сільському одязі, він переміг колишнього президента США Барака Обаму та зірку тенісу Роджера Федерера в боротьбі за титул. Він також славиться тим, що носить одяг роками та не соромиться латати улюблені туфлі.

Король не обідає та не любить фуа-гра

Король Чарльз не обідає, віддаючи перевагу великому сніданку, щоб підтримувати себе протягом дня. Його колишній помічник Джуліан Пейн розповідав: "Король не обідає. Отже, перший урок, який я засвоїв, коли був із ним у дорозі, полягав у тому, щоб гарно поснідати або взяти із собою кілька закусок, щоб підтримувати себе в тонусі".

Чарльз не дозволяє подавати фуа-гра у своєму будинку, тому що вважає приготування цього французького делікатесу дуже жорстоким.

Зате він, як і всі англійці, любить чай. І його заварюють із термометром. Для зеленого чаю температура має бути рівно 70 градусів, а English Breakfast або Earl Grey потрібно заварювати при 100 градусах, тобто вода має бути окропом. Також він любить варені яйця.

Його Aston Martin працює на "вині та сирі"

Вінтажний спортивний автомобіль король Чарльза працює на біоетанолі, який виготовляється із сиру та вина. Про це розповідав сам Чарльз.

Чарльз багато років водить свій вінтажний Aston Martin Фото: Getty Images

"Мій старий Aston Martin, яким я користуюся вже 51 рік, працює — ви можете в це повірити — на надлишках англійського білого вина та сироватці, отриманої в процесі виготовлення сиру", — говорив король.

Чарльз і Камілла надають перевагу своїй випивці

Будь вони в гостях удома чи за кордоном, Чарльз і Камілла, як відомо, привозять із собою власні пляшки зі спиртним.

Улюблений алкогольний напій Чарльза — джин-тонік, а Камілли — червоне вино.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty

І вони привозять спиртне із собою. Чарльз уперше випив алкоголь на публіці, коли йому було всього 14 років, у готелі Crown у Сторнові на острові Льюїс. Молодий принц був у шкільній поїздці зі школою Гордонстоун.

Прагнучи втекти від очей роззяв, поки він чекав у холі готелю на повернення вчителя, він знайшов притулок у сусідній кімнаті, яка виявилася баром. І там він заплатив пів крони за вишневий бренді. Новина про це облетіла весь світ.

Секретна служба США дала йому прізвисько "Єдиноріг"

Коли високопосадовці та політики відвідують Сполучені Штати, Секретна служба дає їм кодове ім'я. Чарльза називають "Єдинорогом".

Ніксон намагався звести Чарльза з дочкою

Говорять, що президент Ніксон намагався сватати свою дочку принцу Чарльзу, коли принц здійснив короткий візит до Сполучених Штатів Америки в 1970 році.

Майже на кожному прийомі вони сиділи поряд. Але молоді люди не порозумілися. Через роки принц Чарльз, згадуючи про це, розповідав: "Мушу сказати, це було досить смішно. Це був час, коли мене намагалися одружити з Трішею Ніксон".

А біографиня Саллі Беделл Сміт, яка написала книгу "Принц Чарльз: Пристрасті й парадокси неймовірного життя", згадувала ще один кумедний епізод. Коли Чарльз і Камілла відвідали Джорджа Буша-молодшого та Лору Буш у Білому домі, принц пожартував, що Бушам краще не намагатися звести своїх дочок-близнючок із його синами Вільямом і Гаррі, як це намагався робити Ніксон.

Чарльз написав дитячу книжку та книги про природу

Дитяча книжка "Старий із Лохнагара" вперше була опублікована в 1980 році, а пізніше BBC зняв за нею короткометражний анімаційний фільм.

Також він написав кілька книг про екологію. До них належать книги під назвою "Гармонія: новий погляд на наш світ" і "Сад у Гайгроуві".

Король грав короля в "Макбеті" й уміє показувати фокуси

У 1965 році він грав короля в п'єсі "Макбет" і отримав хороші відгуки. Його фото з кинджалом навіть опублікували таблоїди. Він часто грав у п'єсах, коли навчався в Кембриджі, де вивчав археологію та антропологію.

І навіть вивчив валлійську для однієї з ролей. Також він вивчився грати на віолончелі, трубі та фортепіано, але себе скромно називає "безнадійним" музикантом. І він з'являвся в епізодичній ролі в культовому англійському серіалі "Вулиця Коронації" у 2000 році.

Також він у 1975 році став членом Magic Circle, вивчивши кілька магічних трюків.

Чарльз може літати на реактивному літаку та гелікоптері

Чарльз приєднався до Королівських військово-повітряних сил (RAF) у серпні 1971 року, де його навчали керувати як реактивним літаком, так і гелікоптером.

Принц Чарльз у 1974 році Фото: Getty Images

Том Круз віддав йому шану, сказавши, що король міг би бути його другим пілотом. Також Чарльз пройшов курс навчання парашутного полку та був призначений його головнокомандувачем. Він досі жартує, як під час першого стрибка перекинувся в повітрі догори ногами.

Чарльз успішний художник

У 2016 році принца Чарльза було визнано одним з найуспішніших художників Великобританії, які нині живуть, після того, як він заробив мільйони фунтів стерлінгів, продаючи репродукції своїх акварельних картин.

Копії продали через його магазин у Highgrove House, що принесло з 1997 року 2 мільйони фунтів стерлінгів Благодійному фонду принца Уельського.

А в 1987 році його картина анонімно була представлена в Королівській академії мистецтв і була обрана для показу на Літній виставці. Акварель називалася "Фермерська будівля в Норфолку".

Чарльз обожнює рудих білок і розмовляє з рослинами

Король Чарльз буквально одержимий рудими білками та є покровителем фонду Red Squirrel Survival Trust. Принц Вільям розповів журналу Country Life у 2018 році: "Він настільки захоплений рудими білками, які живуть навколо маєтку в Шотландії, що він дав їм імена та пускає їх у будинок".

Сам Чарльз розповідав, що любить годувати їх горішками та спостерігати за ними.

"Іноді, коли я залишаю свої куртки на стільці з горіхами в кишенях, і я бачу їхні хвости, що стирчать, коли вони полюють за здобиччю. Білки — неймовірні істоти", — зізнавався король.

Король Чарльз обожнює природу Фото: Clarence House/Instagram

Також він розмовляє з рослинами. Чарльз переконаний, що спілкування з рослинами допомагає їм рости. В інтерв'ю 1986 він сказав: "Я просто приходжу та розмовляю з рослинами, адже це дуже важливо для них. І вони відповідають".

Чарльз є покровителем більш ніж 400 благодійних організацій

Чарльз є президентом або покровителем понад 420 благодійних організацій, включаючи The Prince's Trust, ActionAid і The British Forces Foundation.

Його благодійна діяльність приносить понад 140 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Король Чарльз є покровителем більш ніж 400 благодійних організацій Фото: Getty

Він заснував The Prince's Trust на свою вихідну допомогу від військово-морського флоту — 7400 фунтів.

У 1976 році Чарльз заснував The Prince's Trust, щоб допомагати знедоленим молодим людям.

Фонд принца залучив 1,4 мільярда фунтів стерлінгів за останні десять років. Також він отримує пенсію, як і всі жителі Великобританії віком від 65 років. Але він передає ці гроші на благодійність.

У Чарльза 32 хрещеники

У короля Чарльза велика родина, у якій є онуки, племінниці та племінники, але в нього також є 32 хрещеники.

Вони варіюються від членів європейських королівських сімей, таких як принц Греції і Данії, до дітей шкільних друзів, таких як Джайлс Дональд.

На честь короля названо вид жаби

У 2012 році на честь короля було названо новий вид жаб.

Вид еквадорської деревної жаби отримав назву струмкова райка принца Чарльза на честь його роботи зі збереження тропічних лісів.

Він перший британський король, який отримав кваліфікацію аквалангіста

Після проходження навчання в Королівських ВПС Чарльз вступив до Королівського військово-морського коледжу Британії, де навчився пірнати.

Пізніше він став президентом Британського підводного клубу, допоки принц Вільям не посів його місце у 2014 році. Кажуть, що одне з його найразючіших занурень було скоєно під арктичними льодами в Канаді у квітні 1975 року, коли він спустився, щоб оглянути військовий корабель Тюдорів, що затонув. Корабель, що належав Генріху VIII, було втрачено 1545 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про цікаві факти коронації короля Чарльза, які вислизнули від уваги глядачів.