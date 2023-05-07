"Смерть із жезлом" та сексуальний військовий: деталі коронації Чарльза III, які ви не помітили

Хоч коронація короля Чарльза 6 травня і була набагато коротшою, ніж коронація його матері, на ній теж знайшлося місце цікавим деталям та інцидентам, які могли вислизнути від очей глядачів.

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Під час трансляції коронації Чарльза III, яка висвітлювалася десятками ЗМІ, були незвичайні моменти та дивацтва. Добірку глядачів кадрів, що вислизнули від уваги, опублікував таблоїд Daily Mail.

Паж із зірковою мамою

Мантію короля Чарльза несли його онук принц Джордж, лорд Олівер Чолмонделі, Ніколас Барклай та Ральф Толлемач. Усі вони пов'язані з королівською родиною.

Ральф Толлемач — найвищий з пажів короля Чарльза Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Батько останнього, Едвард, хрещеник короля Чарльза, а його мати Софі ще й кінозірка. Вона знімалася у фільмі "Рибка на ім'я Ванда", коли їй було шість років.

Кривий хрест

Хрест на державі, одному із символів королівської влади, трохи кривий. Це все тому, що його упустив злодій у 1671 році.

Хрест на державі трохи зігнутий з 1671 року Фото: Getty Images

Під час Громадянської війни в Англії полковник ірландського походження Томас Блад перейшов на інший бік, щоб боротися з Олівером Кромвелем.

Але коли Чарльз II повернувся на трон, Блад став одним із найрозшукуваніших людей в Англії і спробував вкрасти коштовності корони з лондонського Тауера. І впустив державу, похиливши хрест і пом'явши золоту сферу. Це так і не виправили.

Карета з історичними артефактами

Чорна, прикрашена золотом карета, на якій король Чарльз III та королева Камілла прямували з Букінгемського палацу на їхню коронацію у Вестмінстерському абатстві, була побудована 13 років тому. І її внутрішні дерев'яні панелі були виготовлені з деревини 100 історичних артефактів. Була використана дубова деревина флагмана Генріха VIII "Мері Роуз" та дерево від королівської яхти "Британія". Корона на даху вирізана з дерева флагмана лорда Нельсона, HMS Victory. Також там є частина мушкетного ядра з битви під Ватерлоо.

Карета буквально набита історичними артефактами Фото: Getty Images

Вперше карета була використана на державному відкритті парламенту 4 червня 2014 року.

Сумка зі 100 монетами

Бувши лордом-головою Таємної ради, член парламенту від торі Пенні Мордонт, та сама леді в бірюзовій сукні, яка несла оголений меч перед королем, використала мішечок зі ста недавно викарбуваними мідно-нікелевими монетами номіналом 50 пенсів із зображенням коронованого короля для символічного викупу меча. Це стародавній звичай і до 1971 використовувалися 100 срібних шилінгів.

Госпел-хор із весілля принца Гаррі

На коронації короля Чарльза виступав той самий госпел-хор, що і весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Цікаво, але запросив їх саме Чарльз і був у захваті від виступу, а ось Меган залишилася незадоволеною, заявивши, що виконання було "надто ритмічним".

Особливий синій килим

Спеціально для коронації у Вестмінстерському абатстві постелили новий килим королівського синього кольору. Його створили зі спеціальної гладкої тканини, за яку не чіплялися мантії короля та королеви.

Синьо-жовтий килим на коронації короля Чарльза Фото: Getty Images

Також був і жовтий килим, тож вийшло поєднання у кольорах українського прапора. Але це і кольори прапора покійної королеви Єлизавети.

Гарячий майор

Ціла армія глядачів захопилася, побачивши помічника короля, майора Джонатана Томпсона в традиційному шотландському вбранні. Його вже прозвали "Гарячим конюшим", а в соцмережах нагородили епітетами "хвацький" та "красивий".

Майор Джонатан Томпсон у кілті слідує за королем Фото: Getty Images

Але шанувальники майора Томпсона можуть бути розчаровані тим, що 39-річний офіцер 5-го батальйону Королівського полку Шотландії вже 13 років одружений із директором з маркетингу Керолайн, і у них двоє дітей. А так він неодноразово з'являвся на офіційних фото. Наприклад, 2022 року він вітав президента України Володимира Зеленського під час візиту до Лондона.

До речі, подібні емоції викликала і Пенні Мордонт, колишній міністр оборони, яка несла меч перед королем. Вона була першою жінкою, якій довірили цю важливу роль.

Пам'ятні дерева

Король Чарльз обожнює ботаніку, а тому біля Великих західних дверей Вестмінстерського абатства було висаджено два кущі тиса. Після коронації їх пересадили в новий сад у Сандрінгемі, який буде відкритий для публіки як постійне нагадування про минулий день.

Примара похмурого женця

Соціальні мережі прийшли в ажіотаж, побачивши таємничу постать у капюшоні із жезлом перед початком коронації в абатстві.

Похмурий Жнець на коронації короля Чарльза

Похмурий жнець — це свого роду образ смерті, яка в європейській культурі часто зображується у вигляді скелета з косою, одягненого в білий або чорний балахон з капюшоном (Grim Reaper — "Похмурий жнець").

Але Жнець виявився звичайним священнослужителем і в похмурому образі він постав через гру світла.

Шикарні туфлі короля Чарльза

Взуття короля привернула особливу увагу, оскільки з'явився він у туфлях з блискучими пряжками. Хоч він і любить свої старі туфлі із латками, для коронації зробили нову пару взуття, так звані "оперні туфлі". Вони були виготовлені вручну компанією Gaziano & Girling із Нортгемптона зі швейцарської телячої шкіри.

На коронації Чарльз з'явився в чепурних туфлях. Фото: Getty Images

Шкіра на підошвах була виготовлена на шкіряному заводі в Девоні, де використовуються стародавні методи. Срібні пряжки були замовлені компанією Goldsmiths Company на зразок пари, яку носив Георг VI.

Сині гриви

Прикраси на гривах коней, які тягли карети, були даниною поваги королю та його пристрасті до екології. Вперше подібні прикраси для грив з'явилися під час коронації королеви Вікторії, але для Чарльза "коси" зробили з перероблених пластикових пляшок.

Сині прикраси для грив були створені із пластикових пляшок. Фото: Getty Images

І він вибрав королівський синій колір – улюблений колір його матері.

Нагадаємо, після коронації принц Вільям та Кейт Міддлтон поділилися особистим відео, знятим біля Кенсінгтонського палацу. Там було кілька унікальних кадрів, які демонстрували, як сім'я принца Уельського збиралася до Вестмінстерського абатства.