Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Карета запряжена вівцями і найстаріша колісниця Китаю: унікальні знахідки династії Цинь (фото)

вівці, колісниця, карета, палац, Китай, імператор, археологія, знахідка, розкопки, вчені, артефакт, гробниця
Фото: Arkeonews | Перша статуя китайського імператора Цінь Ши Хуан-ді

У Сіані, Китай, дослідники виявили унікальні артефакти: найстарішу зі знайдених у Китаї колісниць та "овечу карету". Ці знахідки є надзвичайно рідкісними для китайської археології, тож їхню цінність важко перебільшити.

Related video

Біля мавзолею першого китайського імператора Цінь Ши Хуан-ді в Сіані, на північному заході Китаю, дослідники виявили добре збережену чотириколісну дерев'яну колісницю і карету, запряжену шістьма вівцями. Це унікальні знахідки часів династії Цінь, пише Arkeonews.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цзян Веньсяо, керівник проєкту археологічних розкопок, поділився цими чудовими відкриттями на 4-му Конгресі китайської археології в Сіані. Однією з найважливіших знахідок стала чотириколісна дерев'яна колісниця, укомплектована вигадливо оформленою прямокутною парасолькою. Особливість цієї колісниці полягає в тому, що вона вважається найстарішою з коли-небудь знайдених у Китаї.

Проте найцікавішою знахідкою є карета з шістьма вівцями, вишикуваними в ряд. Хоча карета з часом пошкодилася, експертам вдалося визначити її призначення, вивчивши залишки аксесуарів, які використовували для її тяги.

вівці, колісниця, карета, палац, Китай, імператор, археологія, знахідка, розкопки, вчені, артефакт, гробниця Fullscreen
Біля мавзолею першого китайського імператора Цінь Ши Хуан-ді в Сіані, на північному заході Китаю, дослідники виявили добре збережену чотириколісну дерев'яну колісницю і карету запряжену шістьма вівцями
Фото: NEWS DAYOO

Історичні записи свідчать, що імператор Сима Янь, який заснував династію Західна Цзінь (265-316), мав схильність об'їжджати свій палацовий комплекс ввечері на кареті, запряженій вівцями. Палац, перед яким зупинялися вівці, він обирав для ночівлі. Ця історія збереглась в фразі "шукати удачі в овечій кареті".

Цзян Веньсяо наголосив, що знахідка "овечої карети" є надзвичайно рідкісною в китайській археології. Цей унікальний артефакт відкриває вікно у звичаї та практики минулого і дозволяє зазирнути у життя давньокитайського імператора.

Важливо
Посеред ворожої території: як в Сибірі опинився давньокитайський палац (фото)

Археологи пов'язали ці знахідки з колісницями і кіньми, які використовували в поховальних ритуалах, завдяки наявності інших поховань довкола. Вивчаючи різні типи колісниць з різною кількістю кінських решток, знайдених у цих ямах, експерти отримали нове розуміння ролі та функціонування одно- і двовісних колісниць.

Крім колісниць і карет, вчені знайшли мідні артефакти, пов'язані з колісницями і кіньми, а також залізні інструменти і мідну зброю. Наразі у поховальній камері гробниці проводяться лабораторні аналізи, які допоможуть виявити більше артефактів, що допоможуть підтвердити особу власника гробниці.

Раніше Фокус писав про міфічне диво шумерів. Археологи виявили статую ассирійської богині-захисниці ламмасу.

А також ми розповідали про те, що науковці підійшли до розгадки таємниці Ковчега. Аналізи вчених збігаються з Біблією.