Карета запряженная овцами и самая древняя колесница Китая: уникальные находки династии Цинь (фото)

В Сиане, Китай, исследователи обнаружили уникальные артефакты: самую старую из найденных в Китае колесниц и "овечью карету". Эти находки являются чрезвычайно редкими для китайской археологии, поэтому их ценность трудно преувеличить.

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Возле мавзолея первого китайского императора Цинь Ши Хуан-ди в Сиане, на северо-западе Китая, исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся четырехколесную деревянную колесницу и карету, запряженную шестью овцами. Это уникальные находки времен династии Цинь, пишет Arkeonews.

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Цзян Вэньсяо, руководитель проекта археологических раскопок, поделился этими замечательными открытиями на 4-м Конгрессе китайской археологии в Сиане. Одной из важнейших находок стала четырехколесная деревянная колесница, укомплектованная причудливо оформленным прямоугольным зонтиком. Особенность этой колесницы заключается в том, что она считается самой старой из когда-либо найденных в Китае.

Однако самой интересной находкой является карета с шестью овцами, выстроенными в ряд. Хотя карета со временем повредилась, экспертам удалось определить ее назначение, изучив остатки аксессуаров, которые использовали для ее тяги.

Возле мавзолея первого китайского императора Цинь Ши Хуан-ди в Сиане, на северо-западе Китая, исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся четырехколесную деревянную колесницу и карету запряженную шестью овцами Фото: NEWS DAYOO

Исторические записи свидетельствуют, что император Сыма Янь, основавший династию Западная Цзинь (265-316), имел склонность объезжать свой дворцовый комплекс вечером на карете, запряженной овцами. Дворец, перед которым останавливались овцы, он выбирал для ночлега. Эта история сохранилась во фразе "искать удачи в овечьей карете".

Цзян Вэньсяо отметил, что находка "овечьей кареты" является чрезвычайно редкой в китайской археологии. Этот уникальный артефакт открывает окно в обычаи и практики прошлого и позволяет заглянуть в жизнь древнекитайского императора.

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Археологи связали эти находки с колесницами и лошадьми, которые использовали в погребальных ритуалах, благодаря наличию других захоронений вокруг. Изучая различные типы колесниц с разным количеством конских останков, найденных в этих ямах, эксперты получили новое понимание роли и функционирования одно- и двухосных колесниц.

Кроме колесниц и карет, ученые нашли медные артефакты, связанные с колесницами и лошадьми, а также железные инструменты и медное оружие. Сейчас в погребальной камере гробницы проводятся лабораторные анализы, что помогут обнаружить больше артефактов, которые помогут подтвердить личность владельца гробницы.

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