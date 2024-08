Усе контролював: про що промовчав Бен Аффлек у шлюбі з Дженніфер Лопес

Актор не тільки не був проти публічності своєї і Джей Ло, а й заохочував її розповісти шанувальникам про їхні стосунки.

Related video

Одкровення Дженніфер Лопес про любовні листи Бена Аффлека у фільмі "Найбільша історія кохання, про яку ніколи не розповідали", не були для оскароносного актора несподіванкою, як він про це говорив. Насправді чоловік Джей Ло на кожному етапі повністю контролював створення картини, де детально розповідається про возз'єднання пари і відродження роману після 17 років розлуки, пише People.

"Він був тим, хто контролював, здебільшого. Аффлек був дуже зацікавлений у проєкті, він був рушійною силою для Лопес, щоб вона знялася у фільмі та альбомі, а потім він наполіг на документальному фільмі, де було схоже на те, що він вагався і майже здивувався цим. Але це була неправдива історія", — розповів журналістам інформатор. Він наголосив, що актор знав кожен крок своєї дружини.

За словами іншого джерела, документальний фільм був ідеєю Бена для його компанії Artists Equity. Команда Дженніфер не хотіла цього робити, оскільки вона була зосереджена на альбомі та оригінальному відеопроєкті Amazon.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек недовго насолоджувалися сімейним життям Фото: Getty Images

Фільм Prime Video вийшов у лютому разом із альбомом Джей Ло "This Is Me... Now: A Love Story" і музичним альбомом.

Перше джерело видання також повідомило, що, попри повідомлення про дискомфорт Аффлека через те, що документальний фільм зосереджувався на його шлюбі з Лопес, він був глибоко залучений до монтажу фільму.

Інсайдери також спростовують інформацію про те, що Бену не подобалася публічність.

"Він не тільки підтримував це життя, він його заохочував. Це було майже наче він виправдовував його. Необхідність у документальному фільмі була його ідеєю", — кажуть люди з оточення пари.

В одній із частин фільму Аффлек зізнався, що був "приголомшений", коли виявив, що її музиканти риються в його особистих любовних листах, які Джей Ло дала їм, щоб вони подивилися на них як на натхнення для її наступного альбому. Актор чіплявся за своє листування зі співачкою під час свого 13-річного шлюбу з Дженніфер Гарнер — і пізніше переплів листи й електронні листи в книжку, щоб подарувати їй, коли вони возз'єдналися 2021 року.

"Речі, які є особистими, я завжди вважав священними й особливими", — заявив він на камеру.

Дженніфер Лопес подала на розлучення з чоловіком 20 серпня, у день другої річниці їхнього шлюбу, але датою розставання зазначила 26 квітня 2024 року. Тим часом Бена вже помітили в компанії дочки високопоставленого політика в ресторані.

Раніше Фокус писав, чому шлюб Лопес і Аффлека був приречений від самого початку.