Все контролировал: о чем умолчал Бен Аффлек в браке с Дженнифер Лопес

Актер не только не был против публичности своей и Джей Ло, но и поощрял ее рассказать поклонникам об их отношениях.

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Откровения Дженнифер Лопес о любовных письмах Бена Аффлека в фильме "Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали", не были для оскароносного актера неожиданностью, как он об этом говорил. На самом деле муж Джей Ло на каждом этапе полностью контролировал создание картины, где подробно рассказывается о воссоединении пары и возрождении романа после 17 лет разлуки, пишет People.

"Он был тем, кто контролировал, в основном. Аффлек был очень заинтересован в проекте, и он был движущей силой для Лопес, чтобы она снялась в фильме и альбоме, а затем он настоял на документальном фильме, где выглядело так, будто он колебался и почти был удивлен этим. Но это была ложная история", — рассказал журналистам информатор. Он подчеркнул, что актер знал каждый шаг своей жены.

По словам другого источника, документальный фильм был идеей Бена для его компании Artists Equity. Команда Дженнифер не хотела этого делать, так как она была сосредоточена на альбоме и оригинальном видеопроекте Amazon.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек недолго наслаждались семейной жизнью Фото: Getty Images

Фильм Prime Video вышел в феврале вместе с альбомом Джей Ло "This Is Me…Now: A Love Story" и музыкальным альбомом.

Первый источник издания также сообщил, что, несмотря на сообщения о дискомфорте Аффлека из-за того, что документальный фильм был сосредоточен на его браке с Лопес, он был глубоко вовлечен в монтаж фильма.

Инсайдеры также опровергают информацию о том, что Бену не нравилась публичность.

"Он не только поддерживал эту жизнь, он ее поощрял. Это было почти как будто он оправдывал ее. Необходимость в документальном фильме была его идеей", — говорят люди из окружения пары.

В одной из частей фильма Аффлек признался, что был "ошеломлен", когда обнаружил, что ее музыканты роются в его личных любовных письмах, которые Джей Ло дала им, чтобы они посмотрели на них как на вдохновение для ее следующего альбома. Актер цеплялся за свою переписку с певицей во время своего 13-летнего брака с Дженнифер Гарнер — и позже переплел письма и электронные письма в книгу, чтобы подарить ей, когда они воссоединились в 2021 году.

"Вещи, которые являются личными, я всегда считал священными и особенными", — заявил он на камеру.

Дженнифер Лопес подала на развод с мужем 20 августа, в день второй годовщины их брака, но датой расставания указала 26 апреля 2024 года. Тем временем Бена уже заметили в компании дочери высокопоставленного политика в ресторане.

Ранее Фокус писал, почему брак Лопес и Аффлека был обречен с самого начала.