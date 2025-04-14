Рамі Малек розійшовся з Еммою Коррін після двох років стосунків

43-річний оскароносний американський актор єгипетського походження Рамі Малек, який зараз представляє свій новий фільм "Аматор", переживає особисту драму. Він розійшовся з колегою по цеху, британською акторкою Еммою Коррін після дворічного роману.

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Про це повідомляє Hello.

Пара вважалася однією з найзакритіших у Голлівуді і практично ніколи не виносила на обговорення свої стосунки.

Уперше чутки про взаємну симпатію між ними виникли в липні 2023 року, коли їх помітили пліч-о-пліч на концерті Брюса Спрінгстіна в Лондоні. У той час шанувальники звернули увагу на хімію пари, коли вони сміялися і базікали всю ніч. Через місяць їх бачили за вечерею разом, що ще більше підігріло розмови про те, що між ними — не просто дружба.

Хоча їхня історія кохання здебільшого розгорталася поза центром уваги, пара час від часу з'являлася на публіці. У лютому 2024 року вони відвідали вечерю EE BAFTA Film Awards у Лондоні, позуючи для фото. Влітку минулого року актори насолоджувалися сонячною прогулянкою в Бразилії. Вони трималися за руки і виглядали задоволеними.

Іноді ЗМІ все ж вдавалося дещо дізнатися з перших вуст. Під час інтерв'ю The Guardian у січні Рамі називав Емму "Ем", "моїм партнером" і "тією людиною", розповідаючи історії з їхнього спільного життя.

Свій роман пара довго приховувала Фото: Getty Images

Він тепло відгукувався про їхні спільні моменти, включно з переглядом класичного фільму "Доктор Стрейндж" і спільним проведенням часу в прибережному місті Маргіт, де живе Емма.

У бесіді з People Рамі сказав: "Нам подобаються дивацтва".

Емма Коррін здобула популярність завдяки своїй ролі принцеси Діани в "Короні" і відтоді стала улюбленицею як на сцені, так і на екрані. Далі були зйомки в "Чорному дзеркалі", готичному римейку жахів "Носферату" і майбутній адаптації "100 ночей героя", де вона знімається з Ніколасом Голіциним, Чарлі XCX і Річардом Е. Ґрантом.

Акторка також зіграє культову роль Елізабет Беннет у новій адаптації серіалу "Гордість і упередження" разом з Джеком Лоуденом у ролі містера Дарсі та Олівією Колман у ролі неприборканої місіс Беннет.

До того як почати зустрічатися з Еммі, Рамі мав стосунки з колегою по фільму "Богемна рапсодія" Люсі Бойнтон з 2019 року до 2022-го. Пара ніяк не прокоментувала свій розрив.

Раніше Фокус писав, що акторка Рейчел Білсон розповіла про неприємний випадок з Рамі Малеком.