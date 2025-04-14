Рами Малек расстался с Эммой Коррин после двух лет отношений

43-летний оскароносный американский актер египетского происхождения Рами Малек, который сейчас представляет свой новый фильм "Аматор", переживает личную драму. Он расстался с коллегой по цеху, британской актрисой Эммой Коррин после двухлетнего романа.

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Об этом сообщает Hello.

Пара считалась одной из самых закрытых в Голливуде и практически никогда не выносила на обсуждение свои отношения.

Впервые слухи о взаимной симпатии между ними возникли в июле 2023 года, когда их заметили бок о бок на концерте Брюса Спрингстина в Лондоне. В то время поклонники обратили внимание на химию пары, когда они смеялись и болтали всю ночь. Месяц спустя их видели за ужином вместе, что еще больше подогрело разговоры о том, что между ними – не просто дружба.

Хотя их история любви в основном разворачивалась вне центра внимания, пара время от времени появлялась на публике. В феврале 2024 года они посетили ужин EE BAFTA Film Awards в Лондоне, позируя для фотографий. Летом прошлого года актеры наслаждались солнечной прогулкой в ​​Бразилии. Они держались за руки и выглядели довольными.

Иногда СМИ все же удавалось кое-что узнать из первых уст. Во время интервью The Guardian в январе Рами называл Эмму "Эм", "моим партнером" и "тем человеком", рассказывая истории из их совместной жизни.

Свой роман пара долго скрывала Фото: Getty Images

Он тепло отзывался об их общих моментах, включая просмотр классического фильма "Доктор Стрейндж" и совместное времяпрепровождение в прибрежном городе Маргит, где живет Эмма.

В беседе с People Рами сказал: "Нам нравятся странности".

Эмма Коррин добилась известности благодаря своей роли принцессы Дианы в "Короне" и с тех пор стала любимицей как на сцене, так и на экране. Далее были съемки в "Черном зеркале", готическом ремейке ужасов "Носферату" и предстоящей адаптации "100 ночей героя", где она снимается с Николасом Голицыным, Чарли XCX и Ричардом Э. Грантом.

Актриса также сыграет культовую роль Элизабет Беннет в новой адаптации сериала "Гордость и предубеждение" вместе с Джеком Лоуденом в роли мистера Дарси и Оливией Колман в роли неукротимой миссис Беннет.

До того как начать встречаться с Эмми, Рами был в отношениях с коллегой по фильму "Богемская рапсодия" Люси Бойнтон с 2019 года до 2022-го. Пара никак не прокомментировала свой разрыв.

Ранее Фокус писал, что актриса Рэйчел Билсон рассказала о неприятном случае с Рами Малеком.