60-річну колишню дружину Білла Гейтса помітили в компанії її нового бойфренда (фото)

Мелінда Френч Гейтс, колишня дружина мільярдера Білла Гейтса, щаслива у стосунках із 48-річним технологічним магнатом Філіпом Воном. Папараці помітили пару в Нью-Йорку перед початком її книжкового туру The Next Day.

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Бізнесмен допоміг своїй коханій вийти з машини, і вони посміхалися одне одному, пише People.

Пару сфотографували разом лише за день до того, як Френч Гейтс з'явилася на The Late Show зі Стівеном Кольбером, щоб прорекламувати свою нову книгу "Наступний день", і коротко розповіла про своє особисте життя.

Мелінда і Філіп спровокували чутки про роман минулого року. Тепер вона підтвердила, що зараз у неї "досить прекрасні" стосунки.

Френч Гейтс не стала розкривати подробиці та ім'я обранця, але запевнила, що вона "дуже, дуже щаслива".

Її коментарі прозвучали не дуже минулого року після того, як її вперше сфотографували такою, що тримається за руки з Воном. Згідно з його профілем у LinkedIn, він є засновником і головою компанії з доставки крафтового пива Tavour. Крім того, він описує себе як людину, яка працювала в Microsoft з 1999 по 2008 рік.

Пара вперше спровокувала чутки про роман у жовтні минулого року

Мелінда також працювала в технологічній компанії, де вона познайомилася зі своїм колишнім чоловіком Біллом Гейтсом, але пішла звідти до народження їхньої першої дитини 1996 року. Колишнє подружжя, яке оформило розлучення 2021 року, після 27 років шлюбу, виховує трьох дітей: доньок Дженніфер (28 років) і Фібі (22 роки), а також сина Рорі (25 років).

Після розлучення Мелінда зустрічалася з колишнім кореспондентом Fox News Джоном Дю Пре, проте у квітні 2024 року її представник підтвердив, що вони "більше не разом".

Що стосується Білла Гейтса, то зараз він у стосунках із 63-річною Полою Херд, вдовою генерального директора Oracle Марка Херда.

Раніше Фокус писав, що колишня дружина Білла Гейтса розкрила причину розлучення з мільярдером.