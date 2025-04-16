60-летнюю бывшую жену Билла Гейтса заметили в компании ее нового бойфренда (фото)

Мелинда Френч Гейтс, бывшая жена миллиардера Билла Гейтса, счастлива в отношениях с 48-летним технологическим магнатом Филиппом Воном. Папарацци заметили пару в Нью-Йорке перед началом ее книжного тура The Next Day.

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Пару сфотографировали вместе всего за день до того, как Френч Гейтс появилась на The Late Show со Стивеном Кольбером, чтобы прорекламировать свою новую книгу "Следующий день", и кратко рассказала о своей личной жизни.

Мелинда и Филипп спровоцировали слухи о романе в прошлом году. Теперь она подтвердила, что в настоящее время у нее "довольно прекрасные" отношения.

Френч Гейтс не стала раскрывать подробности и имя избранника, но заверила, что она "очень, очень счастлива".

Ее комментарии прозвучали не очень в прошлом году после того, как ее впервые сфотографировали держащейся за руки с Воном. Согласно его профиля в LinkedIn, он является основателем и председателем компании по доставке крафтового пива Tavour. Кроме того, он описывает себя как человека, работавшего в Microsoft с 1999 по 2008 год.

Пара впервые спровоцировала слухи о романе в октябре прошлого года

Мелинда также работала в технологической компании, где она познакомилась со своим бывшим мужем Биллом Гейтсом, но ушла оттуда до рождения их первого ребенка в 1996 году. Бывшие супруги, которые оформили развод в 2021 году, после 27 лет брака, воспитывает троих детей: дочерей Дженнифер (28 лет) и Фиби (22 года), а также сына Рори (25 лет).

После развода Мелинда встречалась с бывшим корреспондентом Fox News Джоном Дю Пре, однако в апреле 2024 года ее представитель подтвердил, что они "больше не вместе".

Что касается Билла Гейтса, то сейчас он в отношениях с 63-летней Полой Херд, вдовой генерального директора Oracle Марка Херда.

Ранее Фокус писал, что бывшая жена Билла Гейтса раскрыла причину развода с миллиардером.