Україна опинилася в центрі коронації Чарльза ІІІ через "щасливий збіг обставин"

Синьо-жовті кольори декорацій Вестмінстерського абатства викликали обговорення в мережі.

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Україна опинилася в центрі історичної події — коронації Чарльза ІІІ. Про це пише Telegraph.

Коронаційний килим у Вестмінстерському абатстві нагадував кольори українського прапору, проте офіційні представники Букінгемського палацу назвали це "щасливим збігом обставин".

Багато світових лідерів і гостей, які прибули до столиці Великобританії, також були одягнені в жовто-блакитний одяг, який відповідав декору великого храму.

Перша леді США Джилл Байден була в блакитному піджаку, спідниці та рукавичках. Її супроводжувала внучка Наомі Байден у жовтій сукні з накидкою та жовтою пов’язкою на голові.

Водночас Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач НАТО, написав у Twitter, що український прапор був "у центрі Вестмінстерського абатства" разом із зображенням жовто-блакитних килимів.

Кольори українського прапора у Вестмінстерському абатстві Фото: Getty Images

Цитуючи твіт пана де Бреттона-Гордона, Кіра Рудик, українська політична діячка, сказала, що її "надихнули зображення прапора України у Вестмінстерському абатстві під час коронації короля Чарльза".

Водночас Мелінда Сіммонс, пані посол Великої Британії в Україні, опублікувала у Twitter зображення жовто-блакитної доріжки зі словами: "Я побачила там Україну та на хвилину втратила самовладання".

У Букінгемському палаці заявили, що кольори в абатстві — жовте золото на килимі в театрі коронації та блакитний килим — не були обрані для символізації українського прапора.

А речник Букінгемського палацу назвав це "щасливим збігом обставин".

Зазначимо, що синя частина килиму була відведена для почесних гостей історичної події. Водночас на жовтій перебували король і королева.

Кольори українського прапора у Вестмінстерському абатстві

Ще однією причиною появи саме таких кольорів у Вестмінстерському абатстві може бути прапор королеви Єлизавети ІІ. У нього було жовто-синє забарвлення.

Також Фокус писав про появу української делегації на коронації Чарльза ІІІ.