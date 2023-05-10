Співачка Сіа одружилася вдруге на таємній церемонії

Автор пісень та виконавиця вийшла заміж на романтичній церемонії в Портофіно, там же, де і Кортні Кардаш'ян вийшла заміж за Тревіса Баркера.

Відома співачка Сіа вийшла заміж за свого давнього бойфренда Дена Бернарда. Церемонія відбулася у Портофіно. Це ж романтичне місце раніше обрала для свого весілля Кортні Кардаш'ян. Про це пише People.

Це другий шлюб для 47-річної співачки. Свій роман із Бернардом вона тримала потай. Її першим чоловіком був кінорежисер Ерік Андерс Ланг, за якого вийшла заміж у своєму будинку в Палм-Спрінгс у серпні 2014 року. З Ланг вони розлучилися через два роки, але повідомили, що залишилися друзями.

Весілля зіграли на віллі Оліветта, яка належить Стефано Дольче та Доменіко Габбана.

На співачці була розкішна мереживна сукня

47-річна співачка була помічена у білій мереживній весільній сукні зі спідницею "риб'ячий хвіст" та фатою, коли цілувала свого нового чоловіка в Італії на фотографіях, отриманих People.

Пара обмінялася весільними обіцянками під залізною аркою, прикрашеною приголомшливими рожевими, фіолетовими, жовтими та білими букетами. Місце проведення церемонії прикрашали також золоті столи зі свічками у скляних футлярах.

Саме на цій віллі її подруга Кортні Кардаш'ян вийшла заміж за свого чоловіка-рокера Тревіса Баркера минулого року.

Австралійська співачка, яка відома тим, що закриває обличчя драматичними перуками та головними уборами, славиться і своєю скритністю. Так, про перший шлюб вона повідомила лише через вісім місяців і більше не повідомляла про нього нічого до розлучення.

А коли її запідозрили у нових стосунках та привітали під час інтерв'ю, вона просто сказала "дякую".

Нагадаємо, раніше Сіа та співачка FKA Twigs звинуватили актора Шаю Лабафа в емоційному насильстві. Сіа знімала актора у своїх кліпах і була з ним дружна. А потім повідомила, що він брехав їй про свої стосунки та обманом змусив її вступити з ним у стосунки.

А FKA Twigs, справжнє ім'я якої Талія Дебретт Барнетт, розповіла, що зірка "Трансформерів" знущався з неї, бив, заразив венеричним захворюванням і навіть погрожував пістолетом.