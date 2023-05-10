Продюсери "Mamma Mia!" хочуть воскресити героїню Меріл Стріп у третій частині фільму

Творці картини сподіваються, що Меріл повернеться до роботи у мюзиклі, якщо буде "правильний" сценарій.

73-річна американська актриса Меріл Стріп може повернутися до третьої частини мюзиклу "Mamma Mia!". Принаймні на це дуже сподівається 65-річна продюсека Джуді Креймер, яка створила сценічне шоу і продюсувала два наступні фільми, пише Deadline.

За її словами, вона знайшла спосіб включити до нової частини Донну, героїню Стріп, яка померла за кілька років до сюжету сіквела "Мамма Міа!".

"Там є історія, і я дійсно думаю, що Меріл має повернутися. І якщо сценарій правильний, я думаю, вона б повернулася, тому що їй дуже подобалося грати Донну. Я не хочу перестаратися, але я знаю, що це трилогія", – стверджувала Креймер.

Мюзикл "Мама Міа!", а також фільми та альбоми зібрали понад чотири мільярди доларів і користуються незмінною популярністю у публіки.

Виконавиця однієї з головних ролей Аманда Сайфред ще 2020 року говорила, що мріє знову попрацювати з командою картини.

"Кожна людина в цьому фільмі сказала б "так" миттєво, тому що ми хочемо проводити час один з одним. Це те, про що ми говорили минулого разу, чи думали ми колись, що знову опинимося тут, на острові у Хорватії? Так що так, я б хотіла, щоб була "Mamma Mia!-3" – зізналася актриса.

Поки творці мюзиклу працюють над третьою частиною, Меріл Стріп не сидить без діла. Нещодавно вона знялася у третьому сезоні серіалу "Убивства в одній будівлі".

Раніше Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо відмовився зніматися з оголеною Меріл Стріп у комедії "Не дивіться нагору".