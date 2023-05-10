Дженніфер Лопес та Бен Аффлек сходили на побачення у Санта-Моніці (фото)

Закохана пара виглядала дуже щасливою.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес була помічена на побаченні зі своїм чоловіком, 50-річним актором та режисером Беном Аффлеком. Зоряна пара, тримаючись за руки, ходила в Санта-Моніці, Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Аффлек тримав у другій руці каву з льодом, а Лопес — гарячу каву в маленькій склянці.

Для прогулянки Джей Ло обрала чорну облягаючу водолазку з довгими рукавами, яку вона заправила в розкльошені світло-блакитні джинси з високою талією. Свій образ вона доповнила бежевими туфлями із заклепками на платформі. Знаменита акторка зібрала волосся у високий пучок. Сонцезахисні окуляри в золотій оправі, велика сумка Christian Dior, золоті прикраси та наручний годинник завершили образ Дженніфер.

Її оскароносний чоловік носив повсякденний образ. Бен одягнув темно-синю куртку поверх синього худі, додав джинси та кросівки Nike зі шнурівкою.

Американська співачка та голлівудський актор одружилися влітку 2022 року. Спільних дітей у зіркової пари немає, проте вони виховують спадкоємців від попередніх спілок. До одруження з Джей Ло Бен Аффлек був в офіційних відносинах з Дженніфер Гарнер. Тим часом співачка була одружена з Марком Ентоні.

Також Фокус писав про умову, за якої Джей Ло втече від Бена Аффлека.