Голлі Бейлі викликала фурор у сукні на прем'єрі "Русалочки"

Голлі Бейлі перетворилася на Аріель на синій килимовій доріжці прем'єри "Русалочки".

22-річна американська співачка, автор пісень та акторка Холлі Бейлі, яка грає принцесу Disney, з'явилася на прем'єрі "Русалочки" у розкішній сукні. Про це пише PageSix.

Акторка, що прославилася тим, що стала першою темношкірою актрисою, яка зіграла русалочку Аріель у майбутньому рімейку однієї з найпопулярніших казкових історій студії Disney, була одягнена в сшиту на замовлення сукню від Valdrin Sahiti без бретельок, що нагадує бризки води.

Блискучий металевий дизайн навіть включав чашки у формі мушлі, натякаючи на фіолетовий топ Аріель.

Албанський модельєр, шанувальниками якого є Бейонсе, Періс Гілтон, Кайлі Дженнер і Хлоя Кардашʼян, поділився у своєму Instagram-акаунті відео з сукнею, яка переливається, і його підписники прийшли в захват.

"Кращої сукні і бути не могло. Винятково", — написав один із них.

Гайді Клум, Мелісса Маккарті, Карді Бі та Джон Стамос також вийшли на синю доріжку довгоочікуваної світової прем'єри.

Нагадаємо, Голлі Бейлі показала ляльку, яка є точною копією її героїні до родимки над бровою.

Раніше Фокус писав, що команда фільму довго не могла знайти актора на роль принца. Спочатку в картину покликали Гаррі Стайлза, але той чемно відмовився. Зрештою на головну чоловічу роль взяли актора-початківця Джона Хауер-Кінга.