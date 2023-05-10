У купальнику та джинсах: Марго Роббі з'явилася на показі Chanel

Зірка "Барбі" поєднувала в образі ностальгічний стиль хіпі з відтінком розкоші.

32-річна австралійська актриса Марго Роббі з'явилася на червоній доріжці показу французького модного будинку Chanel Cruise 2023/24 у Лос-Анджелесі. Про це пише PageSix.

На зірковому заході зірка продемонструвала свій прес, одягнувши золотий жилет Chanel із ланцюжків та підвісок поверх простого чорного трикутного топу від бікіні. Жилет Роббі, який дебютував на подіумі Chanel у грудні 2023 року, був покритий медальйонами із зображенням гаманців, годинників та переплетених літер C.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Зірка "Барбі" поєднувала яскравий образ із розкльошеними джинсами з високою талією та однією з культових чорних стьобаних сумок із клапаном (6300 доларів). Акторка залишила своє світле волосся розпущеним і зробила легкий макіяж.

Марго Роббі

Роббі, яка є амбасадоркою Chanel, приєдналася на показі до таких зірок, як Крістен Стюарт, Софія Річі, Періс Гілтон, Холзі та Кріс Дженнер.

Нагадаємо, Марго Роббі та Раян Гослінг розпочали промо з нагоди швидкого виходу на екрани фільму "Барбі" про пригоди знаменитої ляльки та її бойфренда.

Також Фокус писав, що Марго Роббі помітили на зйомці фільму "Барбі" у довгій світлій перуці.