Оскароносну актрису Сюзен Серендон заарештували: у чому причина

Акторку не вперше забирають до поліції через її активну громадянську позицію.

76-річну американську кіноактрису Сюзен Серендон заарештовано на акції протесту біля Капітолію, штат Нью-Йорк, де присутні виступали за підвищення мінімальної заробітної плати для працівників ресторанів, які отримують чайові, повідомляє News Channel 13.

За інформацією журналістів, законодавці штату Нью-Йорк готуються збільшити мінімальну заробітну плату до 17 доларів на годину, проте працівників ресторанів виключено із цього нового закону.

Серендон виявилася серед восьми активістів руху "Єдина справедлива заробітна плата", яких заарештували.

Репортер Spectrum 1 Albany Кейт Ліза поділилася відео у Twitter, на якому активісти, зокрема колишній кандидат у віце-губернатори Нью-Йорка Ана Марія Арчила, скандують у залі Капітолію штату: "Одна справедлива заробітна плата!"

Вони також спробували розвісити великий рожевий транспарант у вестибюлі, перш ніж їх заарештували за хуліганство. Після оформлення всіх документів та видачі розпоряджень усіх арештованих відпустили.

Востаннє, коли штат Нью-Йорк підвищував мінімальну заробітну плату у 2016 році до 15 доларів, у звіті стверджувалося, що заробітна плата працівників, які отримують чайові, впала на 25%.

Перед арештом Серендон виступила на мітингу, де наполягала на тому, наскільки важливими є ці працівники.

"Вони дуже, дуже важливі, і до них потрібно ставитися з гідністю не тільки через непосильну роботу, яку вони виконують, але й через те, що вони повинні робити, щоб спілкуватися, розуміти і бути терплячими, а також у всьому, що пов'язано з успішним бізнесом, – наголосила актриса.

Буквально за кілька днів до цього Серендон підтримала страйк Гільдії сценаристів Америки.

Це не перший арешт актриси. У червні 2018 року її затримали під час протестів "Жінки не підкоряються" у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заарештована разом із 575 іншими людьми, які протестували проти імміграційної політики президента Дональда Трампа.

Поряд із активним громадським життям Серендон продовжує зніматися. Зовсім недавно вона закінчила роботу над картиною "Можливо, я згодна" з Дайан Кітон, Вільямом Х. Мейсі, Річардом Гіром та Еммою Робертс. А 18 серпня у прокат виходить фільм "Синій жук", де вона зіграла героїню на ім'я Вікторія Корд.

Сюзен Серендон – володарка "Оскара". Серед її найвідоміших робіт – картини "Мачуха", "Ноель", "Давайте потанцюємо", "Кохання та цигарки", "Зачарована", "Волл-стріт: Гроші не сплять", "Хмарний атлас".

Раніше Фокус писав, що два роки тому Серендон зізналася, що шукає чоловіка чи жінку для нових стосунків.