79-річний Роберт Де Ніро показав фото новонародженої доньки та назвав її ім'я

Мати малюка – 45-річна подруга актора Тіффані Чен.

Актор Роберт Де Ніро підтвердив, що у нього народилася дочка від його партнерки Тіффані Чен і назвав ім'я малечі. Його дочку звуть — Джіа Вірджинія Чен Де Ніро. Про це пише People.

Вона народилася у четвер, 6 квітня. Роберт похвалився донькою в ефірі CBS Mornings, показавши фото дівчинки ведучої Гейл Кінг.

Роберт Де Ніро показав свою новонароджену дочку Фото: CBS News

Роберт сказав, що "ця дитина запланована", додавши, що і вона і Тіффані хотіли дитину і тепер "на сьомому небі від щастя".

"Її привело сюди кохання", — сказав Роберту в ефірі телеканалу.

Раніше Тіффані бачили з малечею на прогулянці в Нью-Йорку. Але Робрет Де Ніро не підтверджував, що став батьком. Дитина була одягнена в рожевий комбінезон, так що фанати припустили, що це дівчинка та їхні здогади підтвердилися.

Колеги Де Ніро за фільмом "Про мого батька" Себастьян Маніскалко та Кім Кеттролл були в захваті від новини, а Себастьян зізнався журналісту на червоній доріжці, що й гадки не мав, що актор чекає ще на одну дитину.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро був одружений двічі. Він прийняв за дочку дитину своєї першої дружини Дайенн Ебботт, на ім'я Дрена. Пізніше в них народився син Рафаель. Нині син актора торгує нерухомістю.

Довгий час Роберт зустрічався з моделлю Тукі Сміт. Сурогатна мати народила парі близнюків Джуліана Генрі та Аарона Кендріка.

У 1997 році Роберт Де Ніро одружився вдруге з колишньою стюардесою Грейс Хайтауер. У пари народилися син Еліот та Хелен Грейс.

Роберт подав на розлучення ще 2018 року, проте процес затягнувся. Актор стверджував, що його дружина забагато витрачає. Лише у 2019 році Грейс витратила майже два мільйони доларів, причому більшу частину цих грошей вона сплатила за величезний діамант.

Потім пара сварилася через опіку над дітьми, а потім ділила майно.

Саме 2021 року Роберта вперше бачили в компанії Тіффані Чен. Тоді він святкував своє 78-річчя у компанії друзів.

Спочатку він відпочивав у шикарному готелі Du Cap-Eden-Roc, а потім вирушив до круїзу на 108-метровій яхті Benetti IJE за 200 мільйонів доларів. Яхта належить австралійському мільярдеру Джеймсу Пакеру, з яким актор товаришує вже багато років і навіть почав із ним разом ресторанний бізнес. Їм належать акції відомої ресторанної мережі Nobu.

Раніше Фокус писав, хто така Тіффані Чен. Вона займається бойовими мистецтвами. І вони з Робертом разом працювали над фільмом "Стажер" у 2015 році.