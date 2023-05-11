Кріштіану Роналду подарували шикарний годинник за 117 тисяч доларів з його власним портретом

На розкішному годиннику з діамантами красується зображення футболіста, натхнене матчем 2013 року.

Кріштіану Роналду отримав у подарунок годинник вартістю 117 тисяч доларів, прикрашений 26 діамантами та присвячений матчу 2013 року в Лізі чемпіонів між "Манчестер Юнайтед" за "Ювентус". Тоді Роналду продемонстрував неймовірний удар головою. Про це пише Daily Mail.

Годинник виготовила компанії Jacob & Co. Вони виготовлені у зеленому кольорі та прикрашені алмазами. Компанія планує виготовити цілу серію годинників, на яких будуть представлені найкращі моменти з кар'єри Роналду, а на зворотному боці годинника буде зображено його культовий жест перемоги.

Кріштіану Роналду та його новий годинник

Роналду з'явився на відкритті бутика Jacob & Co у Саудівській Аравії, де він зараз проживає та грає за ФК "Аль-Наср".

Годинник, який отримав Роналду, називається Heart of CR7 Baguette і коштує 117 000 доларів. Це одна з чотирьох годин у колекції, найдорожчі з яких коштують 145 000 доларів.

Новий годинник Роналду

Роналду відомий своєю неймовірною колекцією годинників вартістю близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи годинник Franck Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon. Годинник інкрустований загалом 474 багетними діамантами та приблизно 70 рубінами.

Його рідко можна побачити за межами поля без розкішного годинника, а також без розкішного автомобіля. Його парк машин постійно поповнюється. І його оцінюють у 18 мільйонів фунтів.

Роналду, який підписав контракт з Al-Nassr на 175 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, може собі дозволити будь-яку прикрасу та авто, яке забажає. І він не скупиться і на подарунки.

Кріштіану Роналду та його новий годинник Фото: Jacob & Co Кріштіану Роналду та його новий годинник Фото: Jacob & Co

Його подруга Джорджина Родрігес була помічена в годиннику Rolex GMT-Master II діаметром 40 мм з 18-каратного білого золота з фабричними діамантами багетного огранювання, вартість яких оцінюється приблизно в 400 000 фунтів стерлінгів під час чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Її колекція прикрас оцінюється у 3,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Раніше Кріштіану Роналду подарували ексклюзивний годинник із дорогоцінними цаворитами, найдорожчими гранатами у світі. Вартість годинника не менше 780 мільйонів доларів.