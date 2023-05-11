"Євробачення 2023". Юлія Саніна з'явилася на сцені в наряді, натхненному Девідом Бові

У другому півфіналі солістка гурту The Hardkiss знову обрала вбрання від українського бренду.

У Ліверпулі стартував другий півфінал "Євробачення 2023". І його ведучими знову стали українка Юлія Саніна, а також британки Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон. Юлія обрала яскраве синє вбрання, яке одразу привернуло увагу. Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

Як і для першого півфіналу пісенного конкурсу Юлія Саніна обрала вбрання від українського бренду GUDU.

Юлія Саніна в ефектному вбранні, натхненному Девідом Бові

Але якщо у першому півфіналі вона з'явилася у шкіряній сукні з язиками полум'я, то для другого співачка явно надихалася екстравагантними образами Девіда Бові, що підтвердили представники бренду.

Ведуча Ханна Веддінгхем обрала світло-жовту сукню, так що ведучі з'явилися на сценах, процитувавши кольори українського прапора.

Нагадаємо, сьогодні за місце у фіналі змагатимуться 16 учасників, але пройдуть лише 10 учасників.

Учасники другого півфіналу

У фіналі на них чекатимуть представники так званої "великої п'ятірки": Іспанії, Німеччини, Італії, Великобританії, Франції. А також український дует TVORCHI як представники країни-переможниці минулого року.

Фокус раніше писав про те, в якому порядку виступатимуть конкурсанти другого півфіналу "Євробачення-2023".

А ось хто переможе, поки що можна лише прогнозувати. Букмекери вважають, що переможе співачка Лорін зі Швеції, яка вже стала переможницею Євробачення.

На другому рядку опинився Käärijä із Фінляндії, який виступав у першому півфіналі.

А ось на третьому місці, на думку букмекерів, може опинитись Україна. Хоча дует TVORCHI ще не виступав.

На четвертому місці може бути представниця Франції, а на п'ятому, як вважають букмекери, може опинитися Бланка Палома з Іспанії з піснею EAEA.

Але хто переможе, стане відомо лише 13 травня під час гранд-фіналу конкурсу.