З балкона на трактор: принц Вільям знайшов чим зацікавити принца Луї

Принц Уельський справився з енергійним сином.

П'ятирічний син принца Луї та Кейт Міддлтон, принц Луї, росте зіркою і незабаром затьмарить за популярністю своїх старших брата та сестру. Все тому, що на відміну від принца Джорджа та принцеси Шарлотти, які з пелюшок знають, як поводитися на публіці, молодша дитина Уельсів – сама безпосередність. Наприклад, на балконі Букінгемського палацу в день коронації Чарльза III принц усьому Лондону показав, як йому було нудно, стукаючи кулаками під час очікування прольоту літаків.

Принц Вільям вирішив направити енергію молодшого сина в корисне русло і вже незабаром приїхав із дружиною та всіма трьома дітьми до скаутського табору у місті Слау на сході графства Беркшир, де вони всі разом взяли участь у традиційних активностях та поспілкувалися з волонтерами, які облагородили.

Молодший принц, якого фанати просто обожнюють, і показав свій бунтарський характер. Спочатку Луї швидко наївся солодощів, а потім жартома похитнувся і в захваті похитав головою, врізавшись у свою восьмирічну сестру, принцесу Шарлотту, яка, мабуть, звикла до витівок свого молодшого брата, просто посміхалася, поїдаючи свій зефір.

Потім він фарбував із сестрою кашпо, возив у садовій тачці пісок, але найбільше, схоже, йому сподобалося працювати з батьком на міні-екскаваторі. Поки Вільям керував трактором, Луї з суворим виглядом спостерігав за тим, що відбувається.

Кейт стежила за дітьми, дозволяючи їм робити все так, як їм подобається, і нахвалювала їх, особливо Луї.

Раніше Фокус писав, про що говорив принц Луї на коронації, на думку експерта з читання з губ.