Меланія Трамп знову хоче стати першою леді США

Меланія Трамп була першою леді США з 2017 до 2021 року.

45-й президент США Дональд Трамп проводить свою передвиборчу президентську кампанію, з якою йому допомагає його дружина, 45-річна Меланія Трамп. Джерела повідомили PageSix, що подружжя стало "ближчим, ніж будь-коли".

Тепер Меланія повністю бере участь у кампанії та хоче знову стати першою леді. Джерело повідомило, що Дональд "дійсно сяє поряд із Меланією".

"Мар-а-Лаго, мабуть, у захваті від того, що пара, здається, більше пов'язана, ніж будь-коли. Друзі кажуть, що активізація Меланії — тоді як Іванка та Джаред [Кушнер] відійшли убік — зробила [Трампа] впевненішим, ніж будь-коли”.

Здається, вона безперечно готова повернутися до Білого дому.

Дональд і Меланія Трамп Фото: Getty Images

Цього тижня вона сказала Fox News Digital, що, якщо вона повернеться, її "мета, як і раніше, полягатиме в створенні безпечного та сповненого підтримки простору для дітей, щоб вони могли вчитися, рости й процвітати".

Вона також сказала: "Мій чоловік досяг величезних успіхів у своїй першій адміністрації. Він користується моєю підтримкою, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість відновити надію на майбутнє і з любов'ю та силою вести Америку".

Але вона не стала коментувати різні юридичні проблеми Трампа.

Нагадаємо, експрезидента США Дональда Трампа визнано винним у спробі зґвалтування Джин Керролл, письменниці та журналістки. Судова інстанція зобов'язала його виплатити їй компенсацію за домагання та наклеп загалом на суму 5 мільйонів доларів.

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