Крикітка виросла. Який тепер має вигляд онука королеви Камілли, яка стала зіркою коронації Чарльза ІІІ

Еліза Лопес була зіркою весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма 12 років тому, коли була однією з маленьких подружок нареченої.

Подружка нареченої принца та принцеси Уельських Еліза Лопес повернулася до Вестмінстерського абатства через 12 років, щоб стати зіркою коронації. Про це пише Hello Magazine.

Еліза Лопес — онука королеви Камілли та її колишнього чоловіка Ендрю Паркера Боулза.

Як і в більшості королівських пар, весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма було грандіозною подією: близько 1900 гостей було запрошено на релігійну церемонію, а потім близько 600 осіб було запрошено на обід до Букінгемського палацу, влаштованого королевою.

Через 12 років після їхнього королівського весілля принц Вільям і принцеса Кейт мали чудовий вигляд, коли вони прибули до Вестмінстерського абатства. І до них приєдналася одна з їхніх подружок нареченої Еліза Лопес. І хоч родина Камілли явно не хотіла привертати до себе зайву увагу, журналісти звернули увагу на юну дівчину, яка виросла справжньою красунею.

Сім'я королеви Камілли на коронації. Еліза Лопес — у синій сукні. Фото: Getty Images

15-річна Еліза — дочка Лори Лопес, доньки королеви Камілли від першого шлюбу. Їй було лише три роки, коли вона взяла на себе роль квіткарки на королівському весіллі. Коли після весілля всі члени королівської родини вийшли на балкон Букінгемського палацу, принц Чарльз взяв її на руки, щоб їй було краще видно радісний натовп унизу.

Маленька Еліза на руках принца Чарльза Фото: Getty Images

Іншими подружками нареченої були леді Луїза Віндзор, леді Маргарита Армстронг-Джонс, Грейс ван Катсем, а пажами — Вільям Лоутер-Пінкертон і Том Петтіфер.

Якщо Еліза на коронації була просто запрошеною гостею, то її брати-близнюки, 13-річні Гас і Луї, були пажами своєї бабусі. Лаура Лопес не дуже публічна особа, як і її чоловік Гаррі. Але інсайдери повідомляють, що вони мають дуже гарні стосунки з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Королева Камілла любить своїх онуків і часто говорить про них в інтерв'ю.

"Це дуже приємно, тому що на вас не лежить уся відповідальність. Ви можете подарувати їм чудовий час, побалувати їх, дати їм усе те, що їхні батьки не дадуть, а потім повернути їх назад", — жартувала дружина короля Чарльза.

Нагадаємо, дочка королеви Камілли працювала журналісткою. Писала колонки для газети Daily Mail і журналу Tatler. Нині вона керує картинною галереєю. На публіці вона з'являється дуже рідко, як і її брат Том. Тож сфотографувати поруч із членами королівської родини їх можна нечасто. Але вони разом відвідали церемонію нагородження своєї матері Орденом Підв'язки минулого року.