Коронація Чарльза ІІІ: стало відомо, про що говорили король та королева на балконі Букінгемського палацу

Новоспечений монарх Чарльз ІІІ та його дружина традиційно помахали підданим із легендарного балкону.

Стало відомо, про що говорили Чарльз ІІІ та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу після історичної коронації 6 травня 2023 року. Про це пише Mirror.

Експерти, які читають по губах, розшифрували, що сказали один одному 74-річний монарх, королева Камілла, принц Вільям та Кейт Міддлтон під час різних частин офіційної церемонії.

За словами фахівця, коли принц і принцеса Уельські прийшли до Вестмінстерського абатства безпосередньо перед початком коронації, Кейт Міддлтон попросила принца Вільяма триматися подалі від її сукні.

Тоді старший син короля заспокоїв дружину і, як повідомляється, сказав: "Не хвилюйся, я зрозумів це".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Буквально за кілька годин після завершення релігійної служби королівська родина приєдналася до новокоронованого монарха та 75-річної Каміллі на балконі Букінгемського палацу, де вони традиційно помахали натовпу внизу.

Елізабет Тонтон, яка читає по губах, розповіла, що стурбований Чарльз у цей момент сказав: "Я не збираюся підходити надто близько, щоб пожежна служба не рятувала мене потім".

Чарльз ІІІ та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images

Потім королева Камілла жестом показала убік, сказавши людям ліворуч від неї: "Рухайтеся… рухайтеся вгору, продовжуйте, підійдіть сюди, рухайтеся вгору. Потім вона вказала на свою довгу сукню і сказала: "Просто скиньте його".

Нагадаємо, принцеса Беатріс висловилася про королеву Каміллу.

Також Фокус писав, що принц Гаррі пошкодував би, пропустивши коронацію батька.