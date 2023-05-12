Зірка реаліті-шоу вважає, що втратила свій шанс, відмовивши голлівудському актору.

38-річна американська телеведуча Вітні Порт розповіла про інтрижку з Леонардо Ді Капріо. Про це пише ET.

Колишня зірка реаліті-шоу розповіла про зв’язок із голлівудським актором у нічному клубі багато років тому.

"Ми продовжили обмін номерами і мали текстові стосунки протягом шести місяців", — сказала вона. "Ми були в нічному клубі, і він попросив когось подзвонити мені. Я негайно подзвонила мамі та вийшла із клубу. А потім він сказав: "Приходь". Ми теж підемо до сусіднього". І я пішла зі своїм найкращим другом".

Того вечора все ледь не пішло наперекосяк, коли Порт упустила свій мобільний телефон у воду.

"Він не вмикався, і я злякалася, бо думала: "Лео напише мені повідомлення, і я його ніколи не отримаю", — сказала вона, додавши, що зрештою вона змогла полагодити пристрій, поклавши його в рис.

Крім телефонних проблем, Порт зізналася, що між ними все закінчилося після того, як вона поговорила з телепродюсером про їхній контакт.

"Мені здається, він злив це в пресу", — пояснила вона, додавши, що потім Ді Капріо "ніколи не писав їй".

Вітні Порт

"Він запросив мене до себе додому, і я відповіла "ні", — сказала Порт. "Я надто нервувала. У мене ніколи не було стосунків на одну ніч. Я не хотіла бути з ним наодинці".

Втім, Вітні зізналася, що шкодує про свій вчинок та вважає, що втратила тоді свій шанс.

Нагадаємо, колишня дівчина Ді Капріо Каміла Моронне вийшла у світ в ефектній мінісукні.

Також Фокус писав про розвиток романтичних стосунків Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід.