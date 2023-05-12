Кейт Міддлтон обирає особливий аксесуар для активного відпочинку (фото)

Принцеса Уельська має широку колекцію окулярів від відомих брендів, проте в повсякденному житті надає перевагу простішому варіанту.

Аксесуар Кейт Міддлтон вартістю 110 фунтів стерлінгів, який вона часто демонструє на публіці, має особливе значення. Про це пише Hello Magazine.

Сонцезахисні окуляри дружини принца Вільяма стали символом пам’ятного дня.

Принцеса і принц Уельські відсвяткували 12-річчя свого шлюбу навесні 2023, поділившись зворушливою фотографією, на якій вони обнімаються під час велопрогулянки по сільській місцевості. Втім, родзинкою образу Кетрін Міддлтон стали її сонцезахисні окуляри.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

На голову принцеса одягла пару сонцезахисних окулярів SunGod Great Britain SailGP Limited Edition – і це не перший раз, коли вона носить аксесуар вартістю 110 фунтів стерлінгів. Королівську персону вперше помітили в цих окулярах в особливий день липня 2022 року.

Тоді мама трьох змагалася разом із командою SailGP GB у спеціальних перегонах на човнах Співдружності в Плімуті. Принцеса Кейт стала повноправним членом британського екіпажу, працюючи з рештою команди, щоб розганяти човен на швидкості.

Цей день ознаменувався тріумфом королівської особи, яка допомогла британській команді здобути перемогу.

Кейт Міддлтон у Плімуті в липні 2022 Фото: Getty Images

Сонцезахисні окуляри Кейт Міддлтон втілюють її прагнення до екологічності: оправа на 100% перероблена, а також вони надгнучкі та довговічні – тому принцеса Уельська, ймовірно, обирає їх, коли бере участь в активному відпочинку, наприклад, у вітрильному спорті чи їзді на велосипеді.

У той час як окуляри SunGod є аксесуаром принцеси Уельської для активного відпочинку, королівська особа має велику колекцію окулярів для публічних заходів, включаючи окуляри від Ray-Ban, Givenchy, Bvlgari і Tory Burch.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон повторила свій образ кількарічної давності.

Також Фокус писав про найкращі вбрання Кейт Міддлтон протягом коронаційних заходів Чарльза ІІІ.