Червоне — то любов. Як обрати квіти мамі на День матері 14 травня 2023

Класичним подарунком завжди буде букет квітів, проте його теж варто правильно обрати.

У День матері важливо саме проявити увагу до рідної людини, і це не обовʼязково повинен бути дорогий подарунок. Фокус розповідає, як обрати букет квітів мамі.

Троянди

Хтось ними захоплюється, хтось називає банальщиною, хтось мріє про "сто одну". Втім, це все справа смаку. Можливо, ваша мама мріє про букет червоних чи рожевих троянд. Зважайте саме на її смаки, а не свої переконання.

Щодо кольору квітів, хочемо нагадати вам кілька неписаних правил:

Червоний. Обираючи червоні букети, пам'ятайте, що цей колір асоціюється з любов'ю та пристрастю, тому такі композиції краще дарувати коханій людині.

Синій. Він передає настрій спокою та умиротворення, тому підійде для друзів, колег чи рідних.

Жовтий. Хоча в нашій культурі говорять, що дарувати жовтий — до розставання, проте зважайте на свою думку та смак. Якщо ви хочете привнести трохи яскравості у свою буденність, зверніть увагу на ці сонячні квіти.

Білий. Він символізує спокій та чистоту. Точно підійде для подарунка мамі в День матері.

Рожевий. Означає невинність і закоханість.

Бузок

День матері завжди припадає на період цвітіння бузку, тому розкішний подарунок мамі, який довго простоїть та тішитиме око, можна зробити доволі бюджетним.

Ромашки

Легкі квіти, які припадають до душі багатьом людям. Своєю невинністю та гармонійністю вони підкорюють серця мам та бабусь, тому радимо звернути увагу і на них.

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Гіпсофіли

Трендові квіти останніх років. Рід рослин родини гвоздикові став бажаним та очікуваним на свята. Окрім свого неймовірного вигляду, вони ще й довго вам "прослужать", тішачи око.

Комбінації

Станьте на мить флористом та складіть власний букет. Зважаючи на свої фінансові можливості та смаки мами, ви можете створити саме той букет.

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