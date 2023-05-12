Красиво та недорого. Що подарувати мамі на День матері 14 травня 2023

Весна приносить нам цілу низку прекрасних свят, одне з яких – День матері 14 травня.

Related video

Наближається одне з найпрекрасніших і найсвітліших свят – День матері. Цього року він відбудеться 14 травня, у неділю, тому вже зараз варто задуматися про подарунок людині, без якої вас банально не було б на цьому світі.

Що подарувати мамі на День матері?

Класичний варіант подарунку мамі

Небанальні квіти — адже це найкращий подарунок на всі свята, у всі пори року і під будь-який настрій. Квіти прикрасять будинок і простір на кілька днів, добре пахнуть і створять особливу атмосферу. Варто тільки ретельно їх доглядати, і вони простоять якомога довше. До того ж розпочався сезон бузку та інших весняних квітів. Тому вибір буде дуже широким та бюджетним.

Фото: Getty Images

Емоції в подарунок

Ви, як ніхто інший, знаєте свою маму і розумієте, який відпочинок вона любить. Подаруйте їй сертифікат на враження. Можливо, вона віддасть перевагу спокійному масажу, а, може, захоче стрибнути з парашутом.

Давно бажана річ

Кожна людина має свій вішліст. Тільки хтось його прописує пунктиками та втілює в життя, а хтось постійно відкладає купівлю омріяної речі.

Намагайтеся розпитати маму, що вона давно хоче і не придбає. Так ви не лише привітаєте рідну людину зі святом, а й реалізуєте її мрію. Це два плюси в карму.

Фото: Getty Images

Спільний похід у (кіно)театр

Влаштуйте мамі вихідний з користю. Сходіть разом у торговий центр, пройдіться магазинами і відвідайте театр чи кінотеатр, що є у вашому місті чи що вам більше до душі.

Ювелірні прикраси

Ще одним чудовим подарунком стане прикраса. Це може бути каблучка, підвіска, сережки. Вибір дуже широкий, залежно від ваших переваг та фінансових можливостей. Але ваша мама буде точно в захваті від такого подарунку та уваги з вашого боку.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як українські зірки привітали мам із Днем матері у 2022 році.