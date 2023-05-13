Євробачення-2023: де та о котрій дивитись фінал конкурсу 13 травня

У фіналі конкурсу свої номери представлять 26 країн-учасниць, які боротимуться за перемогу, а також запрошені гості з України та топові виконавці, які виступали на конкурсі у різні роки, з інших держав.

13 травня о 22:00 за київським часом у Ліверпулі розпочнеться гранд-фінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", на якому виступатимуть 26 країн-учасниць, представників яких було відібрано у двох півфіналах.

Фіналісти та порядок їх виступу:

Австрія (Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?); Португалія (Mimicat — Ai Coraçao); Швейцарія (Remo Forrer — Watergu); Польща (Blanka – Solo); Сербія (Luke Black — Samo Mi Se Spava); Франція (La Zarra – Évidemment) Кіпр (Andrew Lambrou — Break A Broken Heart); Іспанія (Blanca Paloma — Eaea); Швеція (Loreen — Tattoo); Албанія (Albina & Familja Kelmendi — Duje); Італія (Marco Mengoni — Due vite); Естонія (Alika — Bridges); Фінляндія (Käärijä — Cha Cha Cha); Чехія (Vesna — My Sister's Crown); Австралія (Voyager — Promise); Бельгія (Gustaph — Because Of You); Вірменія: (Brunette – Future Lover); Молдова (Паша Парфені — Soarele si Luna); Україна (TVORCHI – Heart Of Steel); Норвегія (Alessandra – Queen of Kings); Німеччина (Lord Of The Lost — Blood & Glitter); Литва (Monika Linkyte — Stay); Ізраїль (Noa Kirel — Unicorn); Словенія (Joker Out – Carpe Diem); Хорватія (Let 3 – Mama ŠČ!); Великобританія (Mae Muller — I Wrote A Song).

З українських запрошених артистів на сцену вийдуть переможці торішнього конкурсу Kalush Orchestra, гурт Go_A, співачка та переможниця шоу 2016 року Jamala, виконавці Тіна Кароль та Вєрка Сердючка.

Відкриє фінал гурт "Kalush Orchestra", який переміг минулого року. Вони виступлять із номером "Голоси нового покоління".

Окрім українських переможців конкурсу, у ньому з'являться зірки "Євробачення" з інших країн. Наприкінці глядачі побачать грандіозний перформанс The Liverpool Songbook (Ліверпульська збірка пісень), де разом на сцені заспівають шість артистів.

Вести фінал будуть уже не три, а чотири особи. До Юлії Саніної, Аліше Діксон та Ханне Веддінгем приєднається Грем Нортон, який коментує захід у Великій Британії з 2009 року.

Де дивитись фінал "Євробачення-2023":

"Євробачення-2023" дивитися онлайн можна на наступних ресурсах:

YouTube-канал пісенного конкурсу "Євробачення";

сайти "Суспільне. Культура" та "Суспільне Євробачення";

YouTube-канал Євробачення Україна;

офіційна сторінка "Євробачення-2023" у Facebook.

З нововведень цього року – те, що прямий ефір можна буде переглянути і у додатку "Дія". Для цього користувачеві потрібно буде зайти в розділ "Послуги", вибрати "Дія.TV" та "Канал UA: Культура".

Хто лідер "Євробачення-2023" за прогнозами букмекерів?

З перших днів конкурсу незмінним лідером ставок букмекерів залишається співачка Лорін зі Швеції, яка виступає із піснею "Tattoo". Якщо вона виграє, для неї це стане другою перемогою, оскільки у 2012 році артистка виграла конкурс із композицією "Euphoria".

Щодо українського колективу TVORCHI, то в Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні шанси виявитися в першій п'ятірці дуже високі. Вони виконають пісню "Heart Of Steel".

Як голосувати на Євробаченні-2023?

Проголосувати можна, відправивши sms-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, що сподобався, або через додаток Eurovision Song Contest.

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